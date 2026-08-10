"C’est normal que tu te fasses siffler" : Steven Defour se montre sévère envers le Standard

Steven Defour ne comprend pas comment le Standard de Liège ne s'est pas imposé face au Cercle de Bruges (2-2), samedi, lors de la première journée de championnat. Le consultant estime que les sifflets des supporters sont justifiés.

Devant son public à Sclessin, les Rouches menaient 2-1 jusqu'à la 88e avant que Christiaan Ravych n'égalise. Les supporters étaient alors logiquement frustrés et ont décidé de siffler les joueurs.

Un comportement logique selon l'ancien joueur du Standard et d'Anderlecht : "Je suis désolé, mais si tu as des occasions comme ça et qu’à la fin, tu fais encore un nul, c’est normal que tu te fasses siffler."

"Ce n’est pas que tu rates une occasion, là à 3 m du but, tu tires à côté du ballon ! C’est une grosse erreur offensive", a-t-il poursuivi au micro de l'émission Dans le vestiaire diffusée sur RTL Sports. "Tu as tout en main, tu joues assez bien, les supporters, tout le monde est positif, tu peux marquer 3 ou 4 buts et tu finis avec un match nul…"

Damien Marcq avertit le Standard de Liège

Également présent sur le plateau, l'ancien joueur du Sporting de Charleroi, de La Gantoise et de l'Union Saint-Gilloise, Damien Marcq, s'est exprimé sur le sujet. Selon lui, le club liégeois devra être solide pour se relever de ce partage : "En ce moment, c’est le lot du Standard de se faire siffler comme ça. Ce n’est pas évident, on tombe déjà dans les travers en se faisant siffler dès le début. Il va falloir être costaud mentalement, parce que sinon la saison sera encore très longue."



Ce dimanche, les Rouches affronteront Malines en déplacement. Les Malinois se sont de leur côté inclinés 2-0 face à La Gantoise et auront également à cœur de remporter leur premier match de la saison. Une rencontre qui pourrait déjà être cruciale dans les têtes pour la suite du championnat.