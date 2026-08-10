Enfin le grand départ ? Un grand club portugais veut s'offrir Lucas Stassin

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
Enfin le grand départ ? Un grand club portugais veut s'offrir Lucas Stassin
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Après deux mercatos durant lesquels Saint-Étienne a refusé de le vendre, Lucas Stassin se rapproche d'un départ. Un club (Benfica ?) discute avec l'ASSE pour recruter le Diable Rouge.

Trois ans après avoir quitté Anderlecht, Lucas Stassin pourrait ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. À 21 ans, l'attaquant belge est au centre des discussions à Saint-Étienne, où un départ est sérieusement envisagé. Sa situation a changé en quelques mois. Longtemps opposés à son transfert, les dirigeants stéphanois seraient prêts à discuter et des négociations auraient même commencé avec un autre club.

Bloqué par son club

L'été dernier, Saint-Étienne avait refusé de vendre Stassin malgré plusieurs offres, dont une du Paris FC. Même scénario durant le mercato d'hiver. L'ASSE ne voulait pas se séparer de son attaquant. Le Belge est resté en Ligue 2, alors qu'un transfert aurait pu lui permettre d'évoluer à un niveau plus élevé et de gagner en visibilité. Une situation qui ne l'a pas aidé dans la course à une place avec les Diables Rouges, lui qui a manqué la Coupe du monde 2026 avec la Belgique.

Une bonne saison en Ligue 2

La saison dernière, le Belge a terminé avec 11 buts et 8 passes décisives en 31 rencontres de Ligue 2. Sa valeur marchande est estimée à 15 millions d'euros par le site Transfermarkt. Le match face à Sochaux pourrait être le dernier de Stassin avec Saint-Étienne.

Benfica a besoin d'un attaquant

D'après Foot Mercato, Saint-Étienne discute avec un club afin de trouver un accord pour son transfert. L'identité de cette équipe n'est pas connue avec certitude, mais Benfica serait une piste à surveiller. Le club lisboète suit Stassin depuis un moment et cherche du renfort en attaque.

Benfica doit trouver un nouvel attaquant puisque Franjo Ivanovic est proche de rejoindre le RC Lens. Le club portugais pourrait se tourner vers Stassin.

Stassin a été formé à Anderlecht, où il a fait ses débuts avec l'équipe première. Il a quitté définitivement les Mauves en juillet 2023 pour rejoindre Westerlo. Après une saison à Westerlo, il avait choisi Saint-Étienne pour poursuivre sa progression. Deux ans plus tard, un nouveau départ se précise. L'ASSE, qui avait refusé plusieurs offres ces derniers mois, est prête à le vendre.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Primeira Liga
Primeira Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Ligue 2
Ligue 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
SL Benfica
Saint-Étienne
Lucas Stassin

Plus de news

Nouvelle offensive de Fenerbahçe pour Romelu Lukaku : Naples doit trancher

Nouvelle offensive de Fenerbahçe pour Romelu Lukaku : Naples doit trancher

21:45
Matias Fernandez-Pardo bloqué par la vente d'un coéquipier ? Lille a fixé ses conditions

Matias Fernandez-Pardo bloqué par la vente d'un coéquipier ? Lille a fixé ses conditions

21:30
Sans club, Yari Verschaeren dit non à un contrat de trois ans en Italie

Sans club, Yari Verschaeren dit non à un contrat de trois ans en Italie

21:00
OFFICIEL : un nouveau latéral gauche débarque à Anderlecht

OFFICIEL : un nouveau latéral gauche débarque à Anderlecht

20:00
Le Club de Bruges et l'Union au-dessus du lot : la Pro League est-elle devenue une course à deux ?

Le Club de Bruges et l'Union au-dessus du lot : la Pro League est-elle devenue une course à deux ?

19:30
Un mercato enfin cohérent ? Anderlecht semble avoir trouvé la bonne formule

Un mercato enfin cohérent ? Anderlecht semble avoir trouvé la bonne formule

19:00
1
Confirmé : cette piste du Club de Bruges ne rejoindra finalement pas les Blauw en Zwart

Confirmé : cette piste du Club de Bruges ne rejoindra finalement pas les Blauw en Zwart

18:30
L’entraîneur de l’OL compte sur Loïs Openda : "L’équipe travaille pour tirer profit de ses qualités"

L’entraîneur de l’OL compte sur Loïs Openda : "L’équipe travaille pour tirer profit de ses qualités"

18:00
Des futurs gagnants et perdants : Mark Van Bommel va rebattre les cartes avec les Diables Rouges

Des futurs gagnants et perdants : Mark Van Bommel va rebattre les cartes avec les Diables Rouges

17:40
"Il est franc, et j’apprécie cela" : Thibaut Courtois retrouve José Mourinho

"Il est franc, et j’apprécie cela" : Thibaut Courtois retrouve José Mourinho

17:20
Adem Zorgane présent contre Bodø/Glimt ? David Hubert fait le point

Adem Zorgane présent contre Bodø/Glimt ? David Hubert fait le point

16:52
Parfait Guiagon pourrait quitter le Sporting de Charleroi cet été : un club saoudien a soumis une offre

Parfait Guiagon pourrait quitter le Sporting de Charleroi cet été : un club saoudien a soumis une offre

16:40
Le paradoxe Adriano Bertaccini : un départ qui pourrait se retourner contre Anderlecht

Le paradoxe Adriano Bertaccini : un départ qui pourrait se retourner contre Anderlecht

16:20
1
"C’est normal que tu te fasses siffler" : Steven Defour se montre sévère envers le Standard

"C’est normal que tu te fasses siffler" : Steven Defour se montre sévère envers le Standard

16:00
"C'est cette mentalité qu’il faut avoir" : Vincent Kompany prêt pour une nouvelle saison remplie de succès ?

"C'est cette mentalité qu’il faut avoir" : Vincent Kompany prêt pour une nouvelle saison remplie de succès ?

15:40
"Ils jouent un autre football" : l'Union vue de Norvège, par l'entraîneur de Bodø/Glimt

"Ils jouent un autre football" : l'Union vue de Norvège, par l'entraîneur de Bodø/Glimt

15:00
"Je reste avec un sentiment d’injustice" : Edward Still critique l’arbitrage après l’expulsion de Joël Ito

"Je reste avec un sentiment d’injustice" : Edward Still critique l’arbitrage après l’expulsion de Joël Ito

15:20
2
Zakaria El Ouahdi en route vers un départ du KRC Genk ? Un géant italien est intéressé

Zakaria El Ouahdi en route vers un départ du KRC Genk ? Un géant italien est intéressé

14:30
Naples baisse fortement le prix de Romelu Lukaku : le club italien est pressé de vendre le Diable Rouge

Naples baisse fortement le prix de Romelu Lukaku : le club italien est pressé de vendre le Diable Rouge

14:00
1
"Nous voyons qu’il possède énormément de qualités" : l’entraîneur de Dortmund séduit par Kos Karetsas

"Nous voyons qu’il possède énormément de qualités" : l’entraîneur de Dortmund séduit par Kos Karetsas

13:30
Après l'Inter, la Premier League : accord trouvé pour le transfert d'un cadre de l'Union SG

Après l'Inter, la Premier League : accord trouvé pour le transfert d'un cadre de l'Union SG

13:00
L’UEFA, la Concacaf et l’AFC recadrent la FIFA : "Le football n’appartient à aucun individu"

L’UEFA, la Concacaf et l’AFC recadrent la FIFA : "Le football n’appartient à aucun individu"

12:30
1
Un géant européen formule une première offre pour Matias Fernandez-Pardo

Un géant européen formule une première offre pour Matias Fernandez-Pardo

12:00
Un quart de finale de Ligue des champions pour dépasser Anderlecht ? le grand défi du Club de Bruges

Un quart de finale de Ligue des champions pour dépasser Anderlecht ? le grand défi du Club de Bruges

11:30
3
Zeno Van den Bosch marque déjà des points avec l'Union Berlin : il trouve le chemin des filets

Zeno Van den Bosch marque déjà des points avec l'Union Berlin : il trouve le chemin des filets

11:00
🎥 Une remise en jeu complètement dingue en Russie : un joueur délivre une passe décisive avec un salto

🎥 Une remise en jeu complètement dingue en Russie : un joueur délivre une passe décisive avec un salto

10:30
Un joueur de Liverpool ne pourra pas jouer en Premier League en raison d’un problème administratif

Un joueur de Liverpool ne pourra pas jouer en Premier League en raison d’un problème administratif

10:00
OFFICIEL : un joueur de l'équipe de France est de retour au PSG

OFFICIEL : un joueur de l'équipe de France est de retour au PSG

09:30
Un club de Liga prêt à recruter Matthieu Epolo cet été ?

Un club de Liga prêt à recruter Matthieu Epolo cet été ?

09:00
1
"Avec un vrai buteur, Anderlecht pourrait revoir ses ambitions à la hausse"

"Avec un vrai buteur, Anderlecht pourrait revoir ses ambitions à la hausse"

08:30
2
Plusieurs cadors européens intéressés par Joaquin Seys

Plusieurs cadors européens intéressés par Joaquin Seys

08:00
Un club allemand, où jouent deux Diables rouges, est aussi intéressé par Malick Fofana

Un club allemand, où jouent deux Diables rouges, est aussi intéressé par Malick Fofana

07:30
Un nouveau chouchou à Anderlecht : homme du match, Joshua Nga Kana réagit à son avènement Interview

Un nouveau chouchou à Anderlecht : homme du match, Joshua Nga Kana réagit à son avènement

07:00
Dennis Ayensa bien lancé au Standard : "J'ai déjà prouvé que je sais marquer des buts en Pro League" Interview

Dennis Ayensa bien lancé au Standard : "J'ai déjà prouvé que je sais marquer des buts en Pro League"

06:00
1
Mons retrouve un joueur après une pige de deux mois au Luxembourg et la découverte de la Ligue des Champions

Mons retrouve un joueur après une pige de deux mois au Luxembourg et la découverte de la Ligue des Champions

06:20
Ce n'est pas la faute à un transfert : un ailier de Genk manque à l'appel à cause d'une blessure

Ce n'est pas la faute à un transfert : un ailier de Genk manque à l'appel à cause d'une blessure

23:50

Plus de news

Les plus populaires

Primeira Liga

 Journée 1
Estoril Estoril 1-1 FC Famalicao FC Famalicao
Maritimo Funchal Maritimo Funchal 1-0 Casa Pia AC Casa Pia AC
Vitória Guimarães Vitória Guimarães 0-1 Arouca Arouca
Estrela Amadora Estrela Amadora 2-2 Sporting Portugal Sporting Portugal
FC Porto FC Porto 2-0 Alverca Alverca
SL Benfica SL Benfica 2-2 Academico Viseu FC Academico Viseu FC
Gil Vicente Gil Vicente 1-0 Rio Ave Rio Ave
Moreirense Moreirense 2-2 Braga Braga
CD Santa Clara CD Santa Clara 2-2 Nacional Nacional
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved