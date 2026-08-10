Enfin le grand départ ? Un grand club portugais veut s'offrir Lucas Stassin

Après deux mercatos durant lesquels Saint-Étienne a refusé de le vendre, Lucas Stassin se rapproche d'un départ. Un club (Benfica ?) discute avec l'ASSE pour recruter le Diable Rouge.

Trois ans après avoir quitté Anderlecht, Lucas Stassin pourrait ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. À 21 ans, l'attaquant belge est au centre des discussions à Saint-Étienne, où un départ est sérieusement envisagé. Sa situation a changé en quelques mois. Longtemps opposés à son transfert, les dirigeants stéphanois seraient prêts à discuter et des négociations auraient même commencé avec un autre club.

Bloqué par son club

L'été dernier, Saint-Étienne avait refusé de vendre Stassin malgré plusieurs offres, dont une du Paris FC. Même scénario durant le mercato d'hiver. L'ASSE ne voulait pas se séparer de son attaquant. Le Belge est resté en Ligue 2, alors qu'un transfert aurait pu lui permettre d'évoluer à un niveau plus élevé et de gagner en visibilité. Une situation qui ne l'a pas aidé dans la course à une place avec les Diables Rouges, lui qui a manqué la Coupe du monde 2026 avec la Belgique.

Une bonne saison en Ligue 2

La saison dernière, le Belge a terminé avec 11 buts et 8 passes décisives en 31 rencontres de Ligue 2. Sa valeur marchande est estimée à 15 millions d'euros par le site Transfermarkt. Le match face à Sochaux pourrait être le dernier de Stassin avec Saint-Étienne.

Benfica a besoin d'un attaquant

D'après Foot Mercato, Saint-Étienne discute avec un club afin de trouver un accord pour son transfert. L'identité de cette équipe n'est pas connue avec certitude, mais Benfica serait une piste à surveiller. Le club lisboète suit Stassin depuis un moment et cherche du renfort en attaque.

Benfica doit trouver un nouvel attaquant puisque Franjo Ivanovic est proche de rejoindre le RC Lens. Le club portugais pourrait se tourner vers Stassin.





Stassin a été formé à Anderlecht, où il a fait ses débuts avec l'équipe première. Il a quitté définitivement les Mauves en juillet 2023 pour rejoindre Westerlo. Après une saison à Westerlo, il avait choisi Saint-Étienne pour poursuivre sa progression. Deux ans plus tard, un nouveau départ se précise. L'ASSE, qui avait refusé plusieurs offres ces derniers mois, est prête à le vendre.