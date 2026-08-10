Le football belge devient beaucoup plus cher : Telenet dans le viseur

Regarder le football belge à la télévision va coûter plus cher cette saison. Les nouveaux tarifs proposés par Telenet font réagir et le ministre Rob Beenders a décidé d'intervenir.

Les supporters belges pensaient en avoir terminé avec les problèmes de diffusion de la Pro League. La saison dernière, les opérateurs télécoms et DAZN n'avaient pas réussi à trouver un accord, avec une conséquence importante : les rencontres du championnat n'étaient plus disponibles via les offres TV habituelles et il fallait passer par l'application de DAZN. La situation avait provoqué la colère de nombreux fans, avec des appels au boycott.

La Pro League disponible sur les TV

Cette fois, un accord a été trouvé. Après plusieurs mois de discussions, DAZN et la Pro League ont annoncé fin juillet une solution permettant à Proximus, Orange et Telenet de proposer le championnat belge à partir de la saison 2026-2027. Les amateurs de football peuvent retrouver la Pro League via leur opérateur. Mais chez Telenet, c'est le prix demandé qui fait parler.

Telenet plus cher que les autres opérateurs ?

Pour regarder uniquement DAZN Total et avoir accès au football belge, un client Telenet doit payer 24,99 euros par mois. Play Sports coûte de son côté 19,99 euros, mais la Jupiler Pro League n'y est pas comprise. Ceux qui souhaitent réunir les deux doivent débourser 34,99 euros chaque mois. Une facture qui interpelle le ministre de la Protection des consommateurs, Rob Beenders.

Plus de 15 euros en deux ans

Le ministre pointe du doigt la différence avec ce que payaient les supporters il y a deux ans. Selon ses calculs, une offre qui tournait autour de 20 euros par mois revient à près de 35 euros pour un amateur souhaitant profiter d'un contenu football plus complet. Beenders veut savoir ce qui explique une telle hausse et a demandé à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, l'IBPT, d’examiner les tarifs appliqués.



Après les problèmes de diffusion rencontrés la saison dernière, les supporters peuvent retrouver la Pro League auprès des opérateurs. Mais le problème s'est déplacé... Ce n'est plus l'accès aux matchs qui fait débat, mais le prix à payer pour les regarder.