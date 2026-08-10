L’entraîneur de l’OL compte sur Loïs Openda : "L’équipe travaille pour tirer profit de ses qualités"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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L’entraîneur de l’OL compte sur Loïs Openda : "L’équipe travaille pour tirer profit de ses qualités"
Photo: © photonews
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Paulo Fonseca s'est exprimé en conférence de presse ce lundi, à la veille du match retour du troisième tour de la Ligue des champions contre le Sparta Prague. L'entraîneur a notamment annoncé que Malick Fofana sera titulaire et s'est exprimé sur Loïs Openda.

"Malick Fofana et Ernest Numah commenceront le match demain, c’était impossible lors du dernier match", a-t-il déclaré ce lundi face à la presse. Quant à Julien Duranville, il ne débutera pas : "Julien Duranville et Kail Boudache ne sont pas dans les conditions pour débuter. Ce sera difficile pour Malick et Ernest de jouer les 90 minutes, mais nous avons d’autres solutions."

"Si nous avions eu une pré-saison normale, ils auraient eu plus de temps. Mais nous devons prendre des risques pour changer le résultat négatif", a-t-il poursuivi.

Paulo Fonseca satisfait de Loïs Openda

Loïs Openda, titulaire lors du match aller, pourrait être reconduit. L'entraîneur a en tout cas montré sa satisfaction quant à sa prestation lors du dernier match malgré la défaite 2-1 : "Loïs a fait un bon match, il a joué 90 minutes avec beaucoup d’intensité. En ce moment, l’équipe travaille pour tirer profit des qualités d’un joueur comme Loïs, qui est rapide et qui prend la profondeur. L’équipe doit davantage regarder les mouvements de Loïs. Ce sont des joueurs avec beaucoup de qualités."

"Ernest est encore plus prêt que Malick. Je pense qu’ils sont prêts pour commencer et qu’ils peuvent jouer presque tout le match", a-t-il ajouté. "Nous devons organiser l’équipe avec notre structure. Ils peuvent faire la différence. Ernest et Malick jouent plus larges, sur la ligne, donc nous devons adapter notre structure à ce positionnement."

Lire aussi… Un club allemand, où jouent deux Diables rouges, est aussi intéressé par Malick Fofana
Après cette défaite logique sur le score de 2-1 à Prague, l'OL espère bien parvenir à renverser la situation. Face à son public, les Gones ont clairement les cartes en main. Le défi ne s'annonce cependant évidemment pas évident.

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