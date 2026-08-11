Ça bouge dans toutes les tribunes : gros changements dans le stade du Stayen pour accueillir l'Europe

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Ça bouge dans toutes les tribunes : gros changements dans le stade du Stayen pour accueillir l'Europe
Photo: © photonews
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Qualifié pour les barrages de l'Europa League, Saint-Trond pourra évoluer au Stayen après avoir réalisé plusieurs changements importants dans son stade. Certains visent aussi à renforcer le confort des supporters, de plus en plus nombreux à supporter l'équipe trudonnaire.

Cet été, Saint-Trond n'a pas seulement travaillé sur le plan sportif. En effet, des changements importants ont été réalisés dans et autour du Stayen avec un objectif clair : pouvoir y disputer des rencontres européennes.

Le club trudonnaire avait commencé les travaux il y a plusieurs mois, et les a accélérés pendant la superbe campagne de la saison dernière, qui a guidé les Canaris jusqu'à la troisième place de notre championnat.

Le Stayen est aux normes européennes

Dans un communiqué publié ce mardi, le club de Saint-Trond est revenu en détail sur les changements apportés à son stade, qui vont permettre de ne pas devoir délocaliser le barrage de l'Europa League, et la phase de ligue si affinité.

Les sièges de la tribune Nord ont notamment été remplacés, de nouveaux bancs de touche ont été installés et la salle de presse a été retouchée. Des tourniquets ont également été posés aux entrées de la tribune Nord.

En face, côté Sud, la construction d'une nouvelle tribune est en cours. Cela nécessite quelques solutions temporaires, ce pourquoi un filet a été installé derrière les buts, pour éviter que des ballons n'atteignent les voies ferrées situées juste derrière.

Beaucoup de solutions temporaires

Le tableau d'affichage et la tribune visiteurs ont aussi été adaptés provisoirement, et c'est surtout cette dernière qui suscitait quelques questionnements. Elle se situe dans la tribune Est. "En concertation avec l’UEFA, on a opté pour des filets en acier plutôt que du plexiglas, ce dernier réduisant trop la visibilité pour les supporters visiteurs", écrit le club trudonnaire.

Bien que l’aménagement actuel soit conforme aux règles, STVV a constaté que les supporters du bloc I adjacent ne se sentaient pas entièrement en sécurité. C’est pourquoi des mesures supplémentaires seront prises dès le prochain match à domicile. Le bloc J sera entièrement séparé par un filet métallique du toit jusqu’à la tribune et une clôture supplémentaire sera ajoutée en bas du bloc I.

Le tableau d’affichage mobile reste lui aussi une solution temporaire. Pour le prochain match européen à domicile, STVV veut améliorer la visibilité de ses supporters, soit avec un écran mobile plus grand, soit en réglant mieux l’exemplaire actuel. L’investissement définitif aura lieu la saison prochaine, lorsqu’un tableau d’affichage moderne sera intégré dans la nouvelle tribune Sud.

Plus de confort pour les supporters

Outre les exigences européennes, Saint-Trond souhaite aussi améliorer le confort général au Stayen. Le club constate que de plus en plus de supporters se rendent au stade et que certaines installations atteignent leurs limites.

Un point important concerne le système audio. Il était clairement à remplacer la saison dernière. Depuis juin, STVV compare différents prestataires spécialisés. L’objectif étant d’avoir une solution définitive pour décembre. D’ici là, le club restera dépendant d’installations temporaires.

Le Stayen évolue donc au rythme des ambitions de son club et continue de s'agrandir pour devenir un stade plus confortable et aux normes européennes. Saint-Trond y recevra les Lincoln Red Imps ou l’Omonia Nicosie en barrages d'Europa League.

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