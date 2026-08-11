Un cadre du Standard en route vers un départ en Angleterre ?

Arrivé au Standard en janvier dernier, Gustav Mortensen pourrait déjà quitter Sclessin. Le défenseur danois est suivi par Norwich City, désormais entraîné par Philippe Clement. Le joueur aurait même visité les installations du club anglais.

Gustav Mortensen est arrivé du Danemark l’hiver dernier pour à peine un million d’euros. Le directeur sportif Marc Wilmots était convaincu que l’international danois U21 pouvait apporter une réelle plus-value au Standard, aussi bien sur le plan sportif que financier. Une prédiction qui semble déjà se confirmer.

Le latéral gauche de 21 ans s’est rapidement imposé comme un titulaire régulier dans la défense du Standard sous les ordres de Vincent Euvrard. Ses performances n’ont pas non plus échappé aux clubs étrangers. Norwich City, en particulier, suivrait de très près l’évolution de Mortensen.

Gustav Mortensen a visité Norwich

L’intérêt du club de Philippe Clement serait d’ailleurs assez concret. La semaine dernière, alors que les joueurs du Standard avaient bénéficié de deux jours de repos, Gustav Mortensen se serait rendu en Angleterre afin de visiter Norwich City, selon Sudinfo. Un signal fort qui montre que le club de Championship souhaitait faire connaissance de plus près avec le Danois.

Entre-temps, Norwich a toutefois recruté Darlin Yongwa. Le Camerounais a rejoint gratuitement le club, après avoir également suscité l’intérêt du Standard. À première vue, le besoin de recruter un nouveau latéral gauche semble donc moins important, même si cela ne signifie pas nécessairement que Norwich a abandonné la piste Mortensen.

Le Standard n’avait déboursé qu’un million pour Gustav Mortensen



Pour le Standard, la situation est en tout cas intéressante. Les Liégeois n’avaient déboursé qu’un million d’euros pour recruter Gustav Mortensen et pourraient déjà réaliser une importante plus-value quelques mois plus tard. De son côté, Vincent Euvrard espérera certainement conserver son défenseur à Liège, puisque Mortensen est rapidement devenu un élément important de son équipe.