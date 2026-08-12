🎥 Un accueil digne des plus grandes stars pour Romelu Lukaku : Fenerbahçe déroule le tapis rouge

Romelu Lukaku est arrivé à Istanbul pour rejoindre Fenerbahçe. Plusieurs centaines de supporters l'attendaient à l'aéroport et le Diable Rouge n'a pas tardé à mettre l'ambiance pour sa première soirée en Turquie, en reprenant les chants de son nouveau club.

Romelu Lukaku est arrivé à Istanbul ce mercredi soir pour commencer sa nouvelle aventure avec Fenerbahçe. Son avion s'est posé vers 22 heures, heure locale, mais le Diable Rouge n'a pas eu besoin d'attendre sa présentation officielle pour rencontrer ses nouveaux supporters. Plusieurs centaines d'entre eux l'attendaient à l'aéroport.

Romelu Lukaku connaît déjà un chant de Fenerbahçe

Face aux supporters, Lukaku a lancé l'un des chants de Fenerbahçe. Le Belge criait "Sarı !" (jaune) et la foule répondait "Lacivert !" (bleu marine), soit les deux couleurs du club. Il a ensuite lancé "Şampiyon !" (champion), et les supporters ont répondu "Fener !". Ensemble, cela donne jaune et bleu marine puis Fener champion.

Un contrat d'un an avec une option

Quelques heures plus tôt, l'attaquant avait été aperçu à Zaventem avant de prendre la direction de la Turquie. Son transfert avait été annoncé par Fenerbahçe sur les réseaux sociaux. Lukaku doit passer ce jeudi sa visite médicale pour signer son contrat. Il s'engagera pour une saison, avec une option pour une année supplémentaire.

Lukaku connaît la Turquie puisqu'il y a vécu pendant son enfance lorsque son père, Roger (paix à son âme), évoluait à Gençlerbirligi entre 1996 et 1997. Il assure arriver en pleine forme et se dit prêt à 100 % pour commencer.



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Plus titulaire à Naples

Lukaku a quitté Naples parce que le club ne comptait plus sur lui comme titulaire. Rasmus Højlund devait devenir le premier choix en attaque et le Belge aurait commencé la saison comme remplaçant. À Fenerbahçe, ce sera l'inverse : Lukaku devrait être l'attaquant numéro un, devant Vedat Muriqi.

Sa présentation officielle est attendue dans les prochains jours, mais les supporters ont eu droit à une première rencontre avec leur nouvelle recrue.