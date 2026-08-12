Interview Alexis Trouillet, sa première grande interview au Standard : "Les mots de Marc Wilmots m'ont de suite touché"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Alexis Trouillet, sa première grande interview au Standard : "Les mots de Marc Wilmots m'ont de suite touché"
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2550

Titulaire pour la première en officiel de la saison contre le Cercle de Bruges, Alexis Trouillet a été présenté devant la presse ce mercredi, un mois après son arrivée au Standard. L'aspect humain, notamment porté par les mots de Marc Wilmots, a pesé dans sa décision de signer chez les Rouches.

Les présentations des recrues estivales se poursuivent au Standard avec le Stéphanois de naissance Alexis Trouillet, arrivé il y a un mois et un jour au sein du Matricule 16 en provenance de Rodez, contre un montant avoisinant les 350.000 €.

Le milieu de terrain français de 25 ans, ancien international espoirs chez les U18, a livré sa première interview depuis sa signature chez les Rouches. En témoignant beaucoup de respect dès son arrivée dans la salle de presse. "Excusez-moi pour mon retard", a-t-il lancé. Un retard de 120 secondes, 150 tout au plus, à peine remarqué.

Les mots de Marc Wilmots ont convaincu Alexis Trouillet de signer au Standard

Mais Alexis Trouillet est l'un de ces gars qui marchent à l'humain, à l'affect. C'est d'ailleurs ce qui a fait la différence dans son arrivée au Standard, alors que des clubs français comme Nantes, Saint-Etienne et Angers étaient intéressés. "Monsieur Wilmots a d'abord voulu discuter humainement, et ça a été un gros déclencheur pour moi", a-t-il expliqué.

"J'accorde beaucoup d'importance à l'humain et ses mots m'ont de suite touché. Il n'a pas eu besoin de beaucoup parler, je connais très bien Timothé Nkada qui m'a dit tout le bien qu'il pensait de ce club. Le Standard est un club avec une grande histoire, donc c'était assez facile comme décision."

Barré par Eduardo Camavinga dans son club de coeur

Formé au Stade Rennais, son "club de coeur" où il n'a pas réussi à exploser à cause notamment de la concurrence d'un certain Eduardo Camavinga, mais où il s'est lié d'amitié avec Timothé Nkada ("nos familles se connaissent bien, j'ai l'habitude de l'avoir souvent au téléphone"), Alexis Trouillet avait ensuite pris la route de Nice, pour qui il avait joué un match amical contre le Standard en 2021, avant de prendre la route d'Auxerre, puis de la Grèce via le Panathinaikos et Volos, avant de rebondir à Rodez.

"Je considère le Standard comme une continuité dans ma carrière. J'ai déjà connu des grands clubs avec de belles histoires, mais après ma blessure, il a fallu repartir de plus bas. Je pense donc que ma signature ici est dans la continuité de mon retour vers le haut niveau." Une décision prise aussi en considération de son aspect familial, Alexis Trouillet étant un jeune papa qui n'avait pas non plus envie de se retrouver à l'autre bout du monde, ou en tout cas de l'Europe, une nouvelle fois.

Trouillet Alexis
© photonews

Une blessure importante, aujourd'hui derrière lui

La blessure dont parle le numéro 22 des Rouches (qui aurait voulu le 23, occupé par Marco Ilaimaharitra, car il est né le 23 décembre) était survenue après son premier match au Panathinaikos, et avait mis un terme précoce à son aventure dans le grand club grec. Alexis Trouillet a également été écarté pendant quatre mois la saison dernière en raison d'une blessure à la cheville.

"Des étapes qui font partie de mon histoire. Mais aujourd'hui, je me sens totalement bien. J'ai bien travaillé avec une superbe équipe médicale ici et j'ai fait ce qu'il fallait en termes de prévention." Une prévention qui lui a permis d'être titulaire dès la première journée de championnat et la réception du Cercle de Bruges. Une bonne nouvelle qui "ne l'a pas surpris", nous a-t-il assuré, avant de revenir sur cette prestation à titre individuel et collectif.

"Personnellement, je me suis très bien senti. Il y a encore des choses à travailler, mais on commence à bien se comprendre au milieu avec Marco (Ilaimaharitra) et Casper (Nielsen). Collectivement, c'était un match abouti dans plusieurs aspects du jeu, même s'il nous a manqué de la justesse dans le dernier geste pour prendre les trois points. C'était tout de même positif comme premier match officiel et de bon augure pour la suite."

Alexis Trouillet est l'un de ceux qui aiment mouiller le maillot

Une rencontre lors de laquelle il a pu faire connaissance avec le public de Sclessin, grâce notamment au tifo de "Negan" de The Walking Dead au coup d'envoi. "C'était spécial, c'est sûr (sourire). Les supporters aiment qu'on mouille le maillot ici ? Ce n'est pas propre au Standard, il faut respecter chaque logo que tu portes. C'est la base de notre métier et l'un de mes principes, j'aime beaucoup me donner sur le terrain et faire les choses à 100 %."

Une mentalité qu'il faudra à nouveau montrer dimanche, à Malines. "Ce sera un match très compliqué, mais j'ai déjà l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de matchs faciles dans ce championnat. On essaye de bien se préparer, Malines est une belle équipe, et il faut de toute manière toujours respecter tout le monde pour espérer le meilleur résultat possible", a conclu Alexis Trouillet.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Alexis Trouillet

Plus de news

Bonne nouvelle pour l'Antwerp : sa recrue estivale évite le pire après sa sortie sur blessure

Bonne nouvelle pour l'Antwerp : sa recrue estivale évite le pire après sa sortie sur blessure

22:30
Le Standard passe devant Anderlecht : un milieu de 24 ans a choisi les Rouches

Le Standard passe devant Anderlecht : un milieu de 24 ans a choisi les Rouches

20:05
2
Roberto Martinez écarté : les Pays-Bas font un choix historique pour remplacer Ronald Koeman

Roberto Martinez écarté : les Pays-Bas font un choix historique pour remplacer Ronald Koeman

21:40
Pas de Ligue des Champions pour l'Union : combien les Bruxellois vont-ils toucher en Europa League ?

Pas de Ligue des Champions pour l'Union : combien les Bruxellois vont-ils toucher en Europa League ?

21:30
Ça bouge encore à l'Union Saint-Gilloise : un septième départ vient d'être acté

Ça bouge encore à l'Union Saint-Gilloise : un septième départ vient d'être acté

21:00
Les U23 d'Anderlecht à suivre en Challenger Pro League cette saison

Les U23 d'Anderlecht à suivre en Challenger Pro League cette saison

20:30
Deux légers pépins, la réaction de Nkada : le point de Vincent Euvrard au Standard, quatre jours avant Malines Interview

Deux légers pépins, la réaction de Nkada : le point de Vincent Euvrard au Standard, quatre jours avant Malines

14:40
OFFICIEL : Romelu Lukaku à Fenerbahçe, c'est parti !

OFFICIEL : Romelu Lukaku à Fenerbahçe, c'est parti !

19:16
2
Bruges et l’Union SG encore grands favoris pour le titre ? Les statistiques parlent d’elles-mêmes

Bruges et l’Union SG encore grands favoris pour le titre ? Les statistiques parlent d’elles-mêmes

19:00
Romelu Lukaku aperçu à Neerpede avant son départ : Vitor Bruno interrogé sur le Diable Rouge

Romelu Lukaku aperçu à Neerpede avant son départ : Vitor Bruno interrogé sur le Diable Rouge

19:33
La Challenger Pro League est bientôt de retour : voici cinq joueurs à suivre cette saison en D1B !

La Challenger Pro League est bientôt de retour : voici cinq joueurs à suivre cette saison en D1B !

18:40
Du rire aux larmes : en immersion complète avec la délégation de l'Union dans le Grand Nord

Du rire aux larmes : en immersion complète avec la délégation de l'Union dans le Grand Nord

18:00
"J’ai réussi à montrer ce que j’aime bien faire" : Loïs Openda satisfait de ses premiers pas à l’OL

"J’ai réussi à montrer ce que j’aime bien faire" : Loïs Openda satisfait de ses premiers pas à l’OL

18:20
Champion de Suède avec le club d’une commune de 1 250 habitants : il rejoint le Cercle de Bruges

Champion de Suède avec le club d’une commune de 1 250 habitants : il rejoint le Cercle de Bruges

17:00
"Il a très bien joué et a beaucoup travaillé pour l’équipe" : Openda marque des points auprès du coach de l’OL

"Il a très bien joué et a beaucoup travaillé pour l’équipe" : Openda marque des points auprès du coach de l’OL

17:30
"Quelqu’un a dû l’informer dans l'oreillette" : pourquoi Kamiel Van de Perre a été expulsé "en décalé" ?

"Quelqu’un a dû l’informer dans l'oreillette" : pourquoi Kamiel Van de Perre a été expulsé "en décalé" ?

16:40
1
OFFICIEL : encore sur le terrain face à Anderlecht il y a un peu plus de dix jours, ce buteur rejoint Beveren

OFFICIEL : encore sur le terrain face à Anderlecht il y a un peu plus de dix jours, ce buteur rejoint Beveren

16:00
Une vague de départs après l'élimination ? L'Union Saint-Gilloise doit s'y préparer

Une vague de départs après l'élimination ? L'Union Saint-Gilloise doit s'y préparer

15:40
2
Ferran Torres se rapproche d’un transfert au PSG : voici où en est le dossier

Ferran Torres se rapproche d’un transfert au PSG : voici où en est le dossier

15:20
OFFICIEL : un joueur d’un club de Premier League, qui connaît bien le football belge, rejoint La Gantoise

OFFICIEL : un joueur d’un club de Premier League, qui connaît bien le football belge, rejoint La Gantoise

15:00
Accord conclu : après Yari Verschaeren, la Sampdoria s'apprête à recruter un joueur du Club Bruges

Accord conclu : après Yari Verschaeren, la Sampdoria s'apprête à recruter un joueur du Club Bruges

14:24
Christian Burgess absent de l’entraînement de Gand avant un match important : l’ancien Unioniste est incertain

Christian Burgess absent de l’entraînement de Gand avant un match important : l’ancien Unioniste est incertain

14:00
OFFICIEL : un jeune talent débarque à Malines en provenance d’un club de Premier League

OFFICIEL : un jeune talent débarque à Malines en provenance d’un club de Premier League

12:46
Quand il n'y a pas le choix... pourquoi un départ de Lyon est de plus en plus probable pour Malick Fofana

Quand il n'y a pas le choix... pourquoi un départ de Lyon est de plus en plus probable pour Malick Fofana

13:20
Une dernière grosse vente et puis c'est tout : cinq joueurs interdits de partir par le Club de Bruges

Une dernière grosse vente et puis c'est tout : cinq joueurs interdits de partir par le Club de Bruges

12:00
OFFICIEL : un joueur de Tottenham rejoint Westerlo

OFFICIEL : un joueur de Tottenham rejoint Westerlo

11:30
La surprise du début de saison : un club de Jupiler Pro League bientôt vendu

La surprise du début de saison : un club de Jupiler Pro League bientôt vendu

11:30
Les Ultras du Standard ne feront pas le déplacement à Malines : voici pourquoi

Les Ultras du Standard ne feront pas le déplacement à Malines : voici pourquoi

06:30
Constat sans appel pour Arthur Vermeeren, qui ne parvient décidément pas à confirmer

Constat sans appel pour Arthur Vermeeren, qui ne parvient décidément pas à confirmer

11:00
Était-ce "le moment ou jamais" pour un retour de Romelu Lukaku à Anderlecht ? Probablement pas Analyse

Était-ce "le moment ou jamais" pour un retour de Romelu Lukaku à Anderlecht ? Probablement pas

10:45
5
🎥 "Le meilleur coup de l'été", "il est différent" : 25 minutes auront suffi à Youri Tielemans

🎥 "Le meilleur coup de l'été", "il est différent" : 25 minutes auront suffi à Youri Tielemans

10:30
Transferts à venir, stade pour l'Europe : les vérités du CEO de l'Union sur les conséquences de l'élimination Réaction

Transferts à venir, stade pour l'Europe : les vérités du CEO de l'Union sur les conséquences de l'élimination

10:00
3
L'UEFA veut faire marche arrière avec la VAR !

L'UEFA veut faire marche arrière avec la VAR !

09:30
1
Après la Belgique et le Portugal : une autre grande nation européenne fonce sur Roberto Martinez

Après la Belgique et le Portugal : une autre grande nation européenne fonce sur Roberto Martinez

09:00
Injouable pour Anderlecht : le salaire mirobolant de Romelu Lukaku au Fenerbahçe

Injouable pour Anderlecht : le salaire mirobolant de Romelu Lukaku au Fenerbahçe

08:30
Des Belges qualifiés en Ligue des Champions, mais aussi en Conference League : tour d'horizon de ce mardi soir

Des Belges qualifiés en Ligue des Champions, mais aussi en Conference League : tour d'horizon de ce mardi soir

08:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 1
FC Bruges FC Bruges 3-0 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 2-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 1-5 Union SG Union SG
STVV STVV 1-1 Lommel SK Lommel SK
La Gantoise La Gantoise 2-0 KV Malines KV Malines
Charleroi Charleroi 3-1 OH Louvain OH Louvain
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Antwerp Antwerp 2-1 SK Beveren SK Beveren

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de "Je ne comprends pas pourquoi il revient sur cette phase" : L'Union très remontée contre l'arbitrage Pogi Pogi a propos de "C'est malheureux à dire..." : Philippe Albert ne voit qu'une seule solution pour Romelu Lukaku et les Diables den strep den strep a propos de Défendre, puis tuer en contre : la RAAL a trouvé un attaquant redoutable pour la méthode Edward Still Gaëtan Lamontagne Gaëtan Lamontagne a propos de Esse, Adedeji-Sternberg, Koopmeiners : quand la recherche d'un ailier se complique au Club de Bruges Union 60 Union 60 a propos de "La FIFA commettrait une terrible erreur" : Donald Trump maintient son soutien envers Gianni Infantino SCHROEDERS SCHROEDERS a propos de Le paradoxe Adriano Bertaccini : un départ qui pourrait se retourner contre Anderlecht Pogi Pogi a propos de Le football belge devient beaucoup plus cher : Telenet dans le viseur Eric Stevens Eric Stevens a propos de "Je reste avec un sentiment d’injustice" : Edward Still critique l’arbitrage après l’expulsion de Joël Ito Eric Stevens Eric Stevens a propos de Anderlecht, Saint-Trond et le Standard : Jonathan Lardot n'est pas d'accord avec les décisions de la VAR Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Accord trouvé entre Naples et Fenerbahçe : Romelu Lukaku va rejoindre le club turc ! Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved