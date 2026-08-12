Alexis Trouillet, sa première grande interview au Standard : "Les mots de Marc Wilmots m'ont de suite touché"

Titulaire pour la première en officiel de la saison contre le Cercle de Bruges, Alexis Trouillet a été présenté devant la presse ce mercredi, un mois après son arrivée au Standard. L'aspect humain, notamment porté par les mots de Marc Wilmots, a pesé dans sa décision de signer chez les Rouches.

Les présentations des recrues estivales se poursuivent au Standard avec le Stéphanois de naissance Alexis Trouillet, arrivé il y a un mois et un jour au sein du Matricule 16 en provenance de Rodez, contre un montant avoisinant les 350.000 €.

Le milieu de terrain français de 25 ans, ancien international espoirs chez les U18, a livré sa première interview depuis sa signature chez les Rouches. En témoignant beaucoup de respect dès son arrivée dans la salle de presse. "Excusez-moi pour mon retard", a-t-il lancé. Un retard de 120 secondes, 150 tout au plus, à peine remarqué.

Les mots de Marc Wilmots ont convaincu Alexis Trouillet de signer au Standard

Mais Alexis Trouillet est l'un de ces gars qui marchent à l'humain, à l'affect. C'est d'ailleurs ce qui a fait la différence dans son arrivée au Standard, alors que des clubs français comme Nantes, Saint-Etienne et Angers étaient intéressés. "Monsieur Wilmots a d'abord voulu discuter humainement, et ça a été un gros déclencheur pour moi", a-t-il expliqué.

"J'accorde beaucoup d'importance à l'humain et ses mots m'ont de suite touché. Il n'a pas eu besoin de beaucoup parler, je connais très bien Timothé Nkada qui m'a dit tout le bien qu'il pensait de ce club. Le Standard est un club avec une grande histoire, donc c'était assez facile comme décision."

Barré par Eduardo Camavinga dans son club de coeur

Formé au Stade Rennais, son "club de coeur" où il n'a pas réussi à exploser à cause notamment de la concurrence d'un certain Eduardo Camavinga, mais où il s'est lié d'amitié avec Timothé Nkada ("nos familles se connaissent bien, j'ai l'habitude de l'avoir souvent au téléphone"), Alexis Trouillet avait ensuite pris la route de Nice, pour qui il avait joué un match amical contre le Standard en 2021, avant de prendre la route d'Auxerre, puis de la Grèce via le Panathinaikos et Volos, avant de rebondir à Rodez.





"Je considère le Standard comme une continuité dans ma carrière. J'ai déjà connu des grands clubs avec de belles histoires, mais après ma blessure, il a fallu repartir de plus bas. Je pense donc que ma signature ici est dans la continuité de mon retour vers le haut niveau." Une décision prise aussi en considération de son aspect familial, Alexis Trouillet étant un jeune papa qui n'avait pas non plus envie de se retrouver à l'autre bout du monde, ou en tout cas de l'Europe, une nouvelle fois.

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Une blessure importante, aujourd'hui derrière lui

La blessure dont parle le numéro 22 des Rouches (qui aurait voulu le 23, occupé par Marco Ilaimaharitra, car il est né le 23 décembre) était survenue après son premier match au Panathinaikos, et avait mis un terme précoce à son aventure dans le grand club grec. Alexis Trouillet a également été écarté pendant quatre mois la saison dernière en raison d'une blessure à la cheville.

"Des étapes qui font partie de mon histoire. Mais aujourd'hui, je me sens totalement bien. J'ai bien travaillé avec une superbe équipe médicale ici et j'ai fait ce qu'il fallait en termes de prévention." Une prévention qui lui a permis d'être titulaire dès la première journée de championnat et la réception du Cercle de Bruges. Une bonne nouvelle qui "ne l'a pas surpris", nous a-t-il assuré, avant de revenir sur cette prestation à titre individuel et collectif.

"Personnellement, je me suis très bien senti. Il y a encore des choses à travailler, mais on commence à bien se comprendre au milieu avec Marco (Ilaimaharitra) et Casper (Nielsen). Collectivement, c'était un match abouti dans plusieurs aspects du jeu, même s'il nous a manqué de la justesse dans le dernier geste pour prendre les trois points. C'était tout de même positif comme premier match officiel et de bon augure pour la suite."

Alexis Trouillet est l'un de ceux qui aiment mouiller le maillot

Une rencontre lors de laquelle il a pu faire connaissance avec le public de Sclessin, grâce notamment au tifo de "Negan" de The Walking Dead au coup d'envoi. "C'était spécial, c'est sûr (sourire). Les supporters aiment qu'on mouille le maillot ici ? Ce n'est pas propre au Standard, il faut respecter chaque logo que tu portes. C'est la base de notre métier et l'un de mes principes, j'aime beaucoup me donner sur le terrain et faire les choses à 100 %."

Une mentalité qu'il faudra à nouveau montrer dimanche, à Malines. "Ce sera un match très compliqué, mais j'ai déjà l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de matchs faciles dans ce championnat. On essaye de bien se préparer, Malines est une belle équipe, et il faut de toute manière toujours respecter tout le monde pour espérer le meilleur résultat possible", a conclu Alexis Trouillet.