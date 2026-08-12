Après la Belgique et le Portugal : une autre grande nation européenne fonce sur Roberto Martinez

Libre depuis son départ de la sélection portugaise après la Coupe du monde, Roberto Martinez pourrait rebondir sur le banc des Pays-Bas, où il est devenu la cible prioritaire de la Fédération et de son directeur technique, Nigel De Jong. L'Espagnol semble ouvert à ce nouveau défi.

Deux générations dorées, deux échecs : arrivé sur le banc de la sélection en janvier 2023 après la triste Coupe du monde 2022 avec la Belgique, Roberto Martinez ne sera pas parvenu à remporter le moindre trophée majeur au Portugal, malgré la Ligue des Nations en 2024-2025 qui n'en est pas vraiment un.

Atteint des mêmes travers qu'en Belgique, à savoir celui de se reposer jusqu'au bout du bout sur ses cadres parfois devenus trop expérimentés, l'Espagnol n'aura pas fait mieux qu'un quart de finale à l'Euro 2024, perdu contre la France, et qu'un huitième de finale de Coupe du monde où la Seleçao est tombée face au futur champion, l'Espagne.

Belgique, puis Portugal, la même histoire pour Roberto Martinez

Roberto Martinez n'aura pas réussi à sortir les grosses pointures des grosses compétitions, lui qui, comme en Belgique, présentait pourtant un bilan irréprochable en qualification et dans les "petits matchs". La même histoire, à une Ligue des Nations près, et une fin prononcée le 7 juillet dernier après l'élimination du Portugal à la Coupe du monde.

Vainqueur surprise de la Coupe d'Angleterre avec Wigan en 2013, Martinez ne devrait cependant pas retourner dans un club, et poursuivre son tour des (grandes) sélections européennes. Car après la Belgique et le Portugal, une troisième voudrait tenter sa chance avec le sélectionneur de 53 ans : les Pays-Bas, selon les informations de nos confrères néerlandais du Telegraaf.

Martinez sur le banc de la sélection néerlandaise ?

En effet, Roberto Martinez se serait entretenu avec Nigel de Jong, ancien milieu de terrain des Oranje aujourd'hui directeur technique de la fédération néerlandaise, à Malaga. "Martinez est un ami proche de Jordi Cruijff et un fervent défenseur de la philosophie de jeu de son père, Johan", rappelle De Telegraaf.





Voir l'Espagnol débarquer sur le banc des Néerlandais représenterait un événement historique. Depuis le mandat de l'Autrichien Ernst Happel (qui avait précédemment entraîné le Club de Bruges, et après ça Harelbeke et le Standard) lors de la Coupe du monde de 1978, jamais un étranger ne s'est assis sur le banc des Oranje.

Pourquoi sa nomination sur le banc des Pays-Bas serait historique ?

S'il le fait, Roberto Martinez aura donc une pression supplémentaire sur les épaules, lui qui est devenu le principal candidat depuis l'échec des négociations avec Arne Slot, qui veut poursuivre sa carrière dans un club après ses mandats à Feyenoord et à Liverpool. De Telegraaf précise que Nigel De Jong et Clarence Seedorf se sont entretenus avec d'autres candidats, dont le sélectionneur des U21 néerlandais Michael Reiziger, mais qu'aucune suite n'a été donnée à cette conversation.

Le nom de Louis van Gaal (75 ans) est également revenu sur la table et l'ancien entraîneur de Manchester United serait intéressé par un quatrième (!) mandat à la tête de la sélection néerlandaise, mais la Fédération n'aurait, pour le moment, pas non plus donné suite, Roberto Martinez représentant la nouvelle priorité.