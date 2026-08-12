Champion de Suède avec le club d’une commune de 1 250 habitants : il rejoint le Cercle de Bruges

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Champion de Suède avec le club d’une commune de 1 250 habitants : il rejoint le Cercle de Bruges
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Le Cercle de Bruges a officialisé ce mercredi la signature du Gambien Abdoulie Manneh sous la forme d’un prêt d’une saison en provenance du club suédois de Mjällby AIF. L’ailier gauche de 21 ans espère franchir un cap dans la Venise du Nord.

"Abdoulie Manneh est un joueur du Cercle. L’international gambien de 21 ans est prêté pour une saison par le club suédois de Mjällby AIF. Le Cercle a également négocié une option d’achat", écrivent les Groen en Zwart dans un communiqué publié sur leur site web.

Le club d'Abdoulie Manneh, le Mjällby AIF, a été sacré champion de Suède pour la première fois de son histoire en octobre 2025 et a également remporté la Coupe quelques mois plus tard. Des performances totalement exceptionnelle pour le club d'une commune de 1250 habitants. 

Le Cercle de Bruges décrit Abdoulie Manneh comme un joueur offensif pouvant aussi bien évoluer sur les ailes qu'en tant que milieu offensif. Les Groen en Zwart mettent en avant sa vitesse, sa puissance physique et sa vision du jeu.

Les mots du directeur technique

Luciano Murchio, le directeur technique, est ravi de ce transfert : "Nous sommes très heureux d’accueillir Abdoulie au Cercle. C’est un joueur offensif polyvalent, capable d’évoluer comme numéro 10 mais aussi sur les deux ailes. Il a joué un rôle important dans la saison réussie de Mjällby, avec lequel il a remporté le championnat et la Coupe.

"Il est désormais prêt à franchir une nouvelle étape dans sa carrière avec nous. Nous pensons que ses qualités peuvent lui permettre d’avoir immédiatement un impact sur l’équipe", a-t-il conclu.

Il débutera officiellement les entraînements collectifs très prochainement. Quelques documents administratifs doivent encore être réglés avant que l'aventure ne commence pour le joueur gambien.

Estimé à trois millions d'euros selon Transfermarkt, il pourrait s'agir d'une très bonne recrue pour le Cercle de Bruges. Reste à voir s'il arrivera à satisfaire les exigences.

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