"Il a très bien joué et a beaucoup travaillé pour l’équipe" : Openda marque des points auprès du coach de l’OL

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Il a très bien joué et a beaucoup travaillé pour l’équipe" : Openda marque des points auprès du coach de l’OL
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Paulo Fonseca s'est évidemment montré ravi après la qualification de l'OL pour les barrages de la Ligue des champions. L'entraîneur des Gones s'est exprimé au micro d'OL Play après la rencontre contre le Sparta Prague (3-0) et a notamment pris la parole sur Loïs Openda.

L'OL affrontait le Sparta Prague ce mardi soir. Pour se qualifier pour les barrages de Ligue des champions, les Lyonnais devaient absolument s'imposer après leur défaite sur le score de 1-2 en République tchèque. C'est ce qu'ils ont parfaitement fait puisque les Gones se sont imposés 3-0. Ernest Nuamah (20e), Ainsley Maitland-Niles (66e) et Tyler Morton (72e) ont inscrit les buts de la rencontre.

Paulo Fonseca s'est montré ravi : "Je suis très content. Nos supporters ont été magnifiques, ils sont avec l’équipe. On a fait un bon match. Le Sparta a montré que c’était une bonne équipe, mais aujourd’hui, nous avons été supérieurs".

L'entraîneur est ravi de la manière dont son équipe a respecté le plan de jeu : "On a respecté nos intentions et ce que nous avions préparé".

Un match qui a été remporté tactiquement : "Nous avons joué en supériorité numérique, le Sparta a changé pour évoluer avec une ligne de cinq, mais nous avons réussi à marquer. Tactiquement, on a bien fait les choses".

Paulo Fonseca satisfait de la prestation de Loïs Openda

Loïs Openda était titulaire dans cette rencontre. Le buteur belge ne s'est pas montré décisif, mais a clairement réalisé une bonne prestation. C'est lui qui a d'ailleurs provoqué le carton rouge d'Adam Ševínský. "Loïs a besoin de jouer. Avant d’arriver ici, il n’avait disputé que 20 minutes avec la Juventus. Il a très bien joué et a beaucoup travaillé pour l’équipe, même s’il n’a pas marqué", a déclaré l'entraîneur.

Lire aussi… "J’ai réussi à montrer ce que j’aime bien faire" : Loïs Openda satisfait de ses premiers pas à l’OL

Au prochain tour, l'OL affrontera Fenerbahçe. La manche aller aura lieu mardi prochain en Turquie, tandis que le retour se tiendra à Lyon le mercredi 26 août. Une double confrontation qui sera cruciale pour les finances et la suite de la saison du club. Une place en Ligue des champions est à la clé.

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