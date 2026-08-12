La Belgique plus rapide que les Pays-Bas : Mark van Bommel avait une idée différente en tête

Muzamel Rahmat Manuel Gonzalez
Muzamel Rahmat et Manuel Gonzalez
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La Belgique plus rapide que les Pays-Bas : Mark van Bommel avait une idée différente en tête
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Mark van Bommel est le nouveau sélectionneur des Diables Rouges. Le Néerlandais était également candidat pour reprendre les Pays-Bas après le départ de Ronald Koeman.

Mark van Bommel aura pour mission de conduire les Diables Rouges jusqu'à l'Euro 2028. Le Néerlandais a succédé à Rudi Garcia, dont le contrat arrivait à son terme. La Fédération belge et le Français ont décidé de ne pas poursuivre leur collaboration.

Avant de choisir la Belgique, Van Bommel figurait parmi les candidats pour prendre les commandes des Pays-Bas. Mais le dossier a pris une autre direction et la fédération néerlandaise se retrouve dans une situation compliquée pour trouver son nouveau sélectionneur.

Van Bommel Mark
© photonews

C'est Vincent Mannaert qui a agi le plus vite et a permis à Van Bommel de choisir la Belgique. Le directeur sportif de l'Union belge a été très rapide. Les premiers contacts avec Van Bommel datent d'avant la Coupe du monde.

La fédération néerlandaise n'aurait même pas eu la possibilité de contacter Van Bommel. Cette version a été confirmée par l'ancien entraîneur de l'Antwerp.

"Je n'ai jamais pensé devenir sélectionneur des Pays-Bas", a déclaré Van Bommel lors de sa nomination au poste de sélectionneur de la Belgique. "Il n'y a eu aucun contact. Et ça ne m'ennuie pas du tout."

Van Bommel a hâte de relever le nouveau défi qui l'attend à Tubize. "Pour un entraîneur, être sélectionneur est l'un des plus beaux métiers du monde. On travaille avec les meilleurs joueurs d'un pays. Et il n'y a pas tant de grands pays, hein."

Mark van Bommel veut maintenir la Belgique parmi les grandes nations

La Belgique est installée parmi les meilleures nations du monde. Les Diables Rouges occupent la huitième place du classement FIFA, derrière l'Espagne, l'Argentine, la France, l'Angleterre, le Brésil, le Maroc et le Portugal. Et derrière la Belgique, on retrouve les Pays-Bas, neuvièmes.

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