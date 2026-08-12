OFFICIEL : un jeune talent débarque à Malines en provenance d’un club de Premier League

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
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OFFICIEL : un jeune talent débarque à Malines en provenance d’un club de Premier League
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Leo Hjelde va poursuivre sa carrière au KV Malines. Le club belge a trouvé un accord avec Sunderland pour le transfert du défenseur norvégien de 22 ans.

Nicolas Baccus

Leo Hjelde est un joueur de Malines

C’est désormais officiel, Leo Hjelde est un joueur de Malines. Le défenseur norvégien de 22 ans débarque en provenance de Sunderland, formation de Premier League. Il a paraphé un contrat jusqu’en 2029, avec une option pour une saison supplémentaire.

Tom Caluwé, le directeur sportif, a pris la parole sur ce transfert dans un communiqué : "Hjelde est notre première recrue défensive de ce mercato estival. Je suis convaincu que Leo possède les qualités nécessaires pour apporter une plus-value à notre équipe. Malgré son jeune âge, il dispose déjà d’une belle expérience. Notre travail n’est pas terminé. Nous travaillons sur plusieurs dossiers concrets afin de renforcer encore davantage l’équipe."

Leo Hjelde va poursuivre sa carrière au KV Malines. Le club belge a trouvé un accord avec Sunderland pour le transfert du défenseur norvégien de 22 ans.

Le KV Malines a trouvé un accord avec Sunderland pour le transfert de Leo Hjelde. Le défenseur central norvégien va signer un contrat de quatre saisons avec le Kavé. Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé. Sunderland a négocié un pourcentage à la revente et touchera une partie de la somme en cas de futur transfert.

Hjelde présente un profil intéressant pour Malines. Défenseur gaucher, il peut évoluer dans l'axe mais aussi comme latéral gauche. Avec ses 1,90 m, il apporte de la présence physique. Formé au Celtic, il a fait son chemin vers le football professionnel anglais via Ross County puis Leeds United.

Sans à vraiment s'imposer à Sunderland

À Leeds, Hjelde a eu sa chance très jeune. Il y a fait ses débuts en FA Cup et est apparu en Premier League. Il a ensuite été prêté à Rotherham United, avant d'être transféré définitivement à Sunderland en janvier 2024.

Son aventure à Sunderland a connu des hauts et des bas. Hjelde faisait partie de l'équipe qui a arraché la montée en Premier League via les play-offs, mais il n'a pas su s'imposer au plus haut niveau. Sunderland l'a prêté en février 2026 à Sheffield United afin qu'il retrouve du temps de jeu.

Ce pas vers Malines peut être important pour la suite de son développement. Hjelde a accumulé de l'expérience dans plusieurs compétitions anglaises, mais il cherche avant tout de la régularité. En Belgique, il aura l'occasion de rejouer un rôle important.

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