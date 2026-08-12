OFFICIEL : un jeune talent débarque à Malines en provenance d’un club de Premier League



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Deviens fan de KV Malines! 1476 Leo Hjelde va poursuivre sa carrière au KV Malines. Le club belge a trouvé un accord avec Sunderland pour le transfert du défenseur norvégien de 22 ans.



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