Quand il n'y a pas le choix... pourquoi un départ de Lyon est de plus en plus probable pour Malick Fofana

Dans un contexte économique délicat, l'Olympique Lyonnais voit de plus en plus de clubs manifester leur intérêt pour Malick Fofana, considéré comme un élément clé du projet des Gones. Une belle offre, de plus en plus probable, serait cependant particulièrement difficile à refuser pour l'OL.

L'effectif de l'Olympique Lyonnais est agrémenté d'une sauce noir-jaune-rouge en ce début de saison. Comme au match aller, Loïs Openda était titulaire ce mardi soir contre le Sparta Prague au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. C'était aussi le cas de Malick Fofana, monté au jeu il y a une semaine. Quant à Julien Duranville, il a disputé ses premières minutes ce mardi en remplaçant Fofana peu avant le terme.

Un Malick Fofana qui anime les coulisses du mercato dans un club qui doit composer avec un contexte économique particulièrement exigeant depuis le passage néfaste de John Textor. L'ancien de La Gantoise, considéré comme un élément clé du projet lyonnais, attire l'intérêt de plusieurs grands clubs européens, et les pensionnaires du Groupama Stadium ne pourront pas refuser n'importe quelle offre le concernant.

Plusieurs clubs frappent à la porte de Malick Fofana

Alors que Lyon affrontera le Fenerbahçe, futur club de Romelu Lukaku, pour une place en phase de ligue de la Ligue des Champions, le dossier du transfert de notre Diable Rouge (cinq sélections, un but) prend de plus en plus d'ampleur.

Comme le rappellent nos confrères français de Foot Mercato, c'est d'abord le RB Leipzig qui en avait fait une priorité pour compenser le départ de Yan Diomandé vers le Real Madrid. L'AS Roma était ensuite entrée dans la danse, renforçant la probabilité d'un départ alors que les Gones espéraient que Malick Fofana serait débarrassé des blessures, cette saison, pour jouer un rôle important.

40 millions d'euros, un montant très difficile à refuser pour Lyon

Lyon pourrait cependant recevoir une offre impossible à refuser dans son contexte économique, puisque selon les informations de Sky Italia, l'Inter Milan serait désormais entré dans la danse et aurait entamé de premières discussions avec l'entourage de Malick Fofana. Aucune négociation concrète n'a été entamée entre les clubs, mais le natif d'Alost est déjà bien conscient de l'intérêt des Nerazzurri.



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Après avoir offert près de 20 millions d'euros à La Gantoise en janvier 2024, Lyon pourrait réaliser une belle opération financière, puisque le montant de 40 millions d'euros est évoqué dans le média italien. Une somme que réfléchissait déjà à offrir l'AS Roma, qui en proposait également 35 au Club de Bruges pour Nicolo Tresoldi. À voir si l'intérêt se transforme en une réelle offre de l'un des prétendants.