Quand il n'y a pas le choix... pourquoi un départ de Lyon est de plus en plus probable pour Malick Fofana

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Quand il n'y a pas le choix... pourquoi un départ de Lyon est de plus en plus probable pour Malick Fofana
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Dans un contexte économique délicat, l'Olympique Lyonnais voit de plus en plus de clubs manifester leur intérêt pour Malick Fofana, considéré comme un élément clé du projet des Gones. Une belle offre, de plus en plus probable, serait cependant particulièrement difficile à refuser pour l'OL.

L'effectif de l'Olympique Lyonnais est agrémenté d'une sauce noir-jaune-rouge en ce début de saison. Comme au match aller, Loïs Openda était titulaire ce mardi soir contre le Sparta Prague au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. C'était aussi le cas de Malick Fofana, monté au jeu il y a une semaine. Quant à Julien Duranville, il a disputé ses premières minutes ce mardi en remplaçant Fofana peu avant le terme.

Un Malick Fofana qui anime les coulisses du mercato dans un club qui doit composer avec un contexte économique particulièrement exigeant depuis le passage néfaste de John Textor. L'ancien de La Gantoise, considéré comme un élément clé du projet lyonnais, attire l'intérêt de plusieurs grands clubs européens, et les pensionnaires du Groupama Stadium ne pourront pas refuser n'importe quelle offre le concernant.

Plusieurs clubs frappent à la porte de Malick Fofana

Alors que Lyon affrontera le Fenerbahçe, futur club de Romelu Lukaku, pour une place en phase de ligue de la Ligue des Champions, le dossier du transfert de notre Diable Rouge (cinq sélections, un but) prend de plus en plus d'ampleur.

Comme le rappellent nos confrères français de Foot Mercato, c'est d'abord le RB Leipzig qui en avait fait une priorité pour compenser le départ de Yan Diomandé vers le Real Madrid. L'AS Roma était ensuite entrée dans la danse, renforçant la probabilité d'un départ alors que les Gones espéraient que Malick Fofana serait débarrassé des blessures, cette saison, pour jouer un rôle important.

40 millions d'euros, un montant très difficile à refuser pour Lyon

Lyon pourrait cependant recevoir une offre impossible à refuser dans son contexte économique, puisque selon les informations de Sky Italia, l'Inter Milan serait désormais entré dans la danse et aurait entamé de premières discussions avec l'entourage de Malick Fofana. Aucune négociation concrète n'a été entamée entre les clubs, mais le natif d'Alost est déjà bien conscient de l'intérêt des Nerazzurri.

Lire aussi… Lyon se qualifie pour les barrages de Ligue des champions : soirée réussie pour Lois Openda et Malick Fofana

Après avoir offert près de 20 millions d'euros à La Gantoise en janvier 2024, Lyon pourrait réaliser une belle opération financière, puisque le montant de 40 millions d'euros est évoqué dans le média italien. Une somme que réfléchissait déjà à offrir l'AS Roma, qui en proposait également 35 au Club de Bruges pour Nicolo Tresoldi. À voir si l'intérêt se transforme en une réelle offre de l'un des prétendants.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Lyon
Inter
Malick Fofana

Plus de news

OFFICIEL : un jeune talent débarque à Malines en provenance d’un club de Premier League

OFFICIEL : un jeune talent débarque à Malines en provenance d’un club de Premier League

12:46
Un joueur du Club de Bruges en route vers un transfert en Italie ? Il pourrait évoluer aux côtés de Yari Verschaeren

Un joueur du Club de Bruges en route vers un transfert en Italie ? Il pourrait évoluer aux côtés de Yari Verschaeren

12:30
Une dernière grosse vente et puis c'est tout : cinq joueurs interdits de partir par le Club de Bruges

Une dernière grosse vente et puis c'est tout : cinq joueurs interdits de partir par le Club de Bruges

12:00
OFFICIEL : un joueur de Tottenham rejoint Westerlo

OFFICIEL : un joueur de Tottenham rejoint Westerlo

11:30
La surprise du début de saison : un club de Jupiler Pro League bientôt vendu

La surprise du début de saison : un club de Jupiler Pro League bientôt vendu

11:30
Était-ce "le moment ou jamais" pour un retour de Romelu Lukaku à Anderlecht ? Probablement pas Analyse

Était-ce "le moment ou jamais" pour un retour de Romelu Lukaku à Anderlecht ? Probablement pas

10:45
5
Constat sans appel pour Arthur Vermeeren, qui ne parvient décidément pas à confirmer

Constat sans appel pour Arthur Vermeeren, qui ne parvient décidément pas à confirmer

11:00
🎥 "Le meilleur coup de l'été", "il est différent" : 25 minutes auront suffi à Youri Tielemans

🎥 "Le meilleur coup de l'été", "il est différent" : 25 minutes auront suffi à Youri Tielemans

10:30
Transferts à venir, stade pour l'Europe : les vérités du CEO de l'Union sur les conséquences de l'élimination Réaction

Transferts à venir, stade pour l'Europe : les vérités du CEO de l'Union sur les conséquences de l'élimination

10:00
1
Lyon se qualifie pour les barrages de Ligue des champions : soirée réussie pour Lois Openda et Malick Fofana

Lyon se qualifie pour les barrages de Ligue des champions : soirée réussie pour Lois Openda et Malick Fofana

23:20
L'UEFA veut faire marche arrière avec la VAR !

L'UEFA veut faire marche arrière avec la VAR !

09:30
1
Après la Belgique et le Portugal : une autre grande nation européenne fonce sur Roberto Martinez

Après la Belgique et le Portugal : une autre grande nation européenne fonce sur Roberto Martinez

09:00
Injouable pour Anderlecht : le salaire mirobolant de Romelu Lukaku au Fenerbahçe

Injouable pour Anderlecht : le salaire mirobolant de Romelu Lukaku au Fenerbahçe

08:30
Des Belges qualifiés en Ligue des Champions, mais aussi en Conference League : tour d'horizon de ce mardi soir

Des Belges qualifiés en Ligue des Champions, mais aussi en Conference League : tour d'horizon de ce mardi soir

08:00
La bagarre qui coûte cher : trois cadres de l'Union d'ores et déjà suspendus pour le début de l'Europa League

La bagarre qui coûte cher : trois cadres de l'Union d'ores et déjà suspendus pour le début de l'Europa League

07:30
La Belgique plus rapide que les Pays-Bas : Mark van Bommel avait une idée différente en tête

La Belgique plus rapide que les Pays-Bas : Mark van Bommel avait une idée différente en tête

07:00
Les Ultras du Standard ne feront pas le déplacement à Malines : voici pourquoi

Les Ultras du Standard ne feront pas le déplacement à Malines : voici pourquoi

06:30
Patris survolté, Van de Perre à la faute : les notes de l'Union contre Bodø/Glimt Analyse

Patris survolté, Van de Perre à la faute : les notes de l'Union contre Bodø/Glimt

22:45
"J'ai l'impression d'assister à un nouveau cycle" : Anderlecht peut-il enfin retrouver les sommets ?

"J'ai l'impression d'assister à un nouveau cycle" : Anderlecht peut-il enfin retrouver les sommets ?

23:00
Vendu 23 millions par le Club de Bruges, Aleksandar Stankovic pourrait déjà rapporter très gros à l'Inter

Vendu 23 millions par le Club de Bruges, Aleksandar Stankovic pourrait déjà rapporter très gros à l'Inter

21:00
"Je ne comprends pas pourquoi il revient sur cette phase" : L'Union très remontée contre l'arbitrage

"Je ne comprends pas pourquoi il revient sur cette phase" : L'Union très remontée contre l'arbitrage

22:30
2
David Hubert révolté comme rarement : "Il se laisse emporter par ses émotions" Réaction

David Hubert révolté comme rarement : "Il se laisse emporter par ses émotions"

21:55
1
Le cauchemar continue pour Paul Pogba : Monaco aurait pris une décision radicale

Le cauchemar continue pour Paul Pogba : Monaco aurait pris une décision radicale

21:30
Anderlecht fixé en cas de qualification pour les barrages : son adversaire avait pris cher face à Bruges

Anderlecht fixé en cas de qualification pour les barrages : son adversaire avait pris cher face à Bruges

22:00
La Ligue des Champions, c'est terminé : héroïque jusqu'en prolongations, l'Union finit par craquer à Bodø

La Ligue des Champions, c'est terminé : héroïque jusqu'en prolongations, l'Union finit par craquer à Bodø

20:41
"C'est malheureux à dire..." : Philippe Albert ne voit qu'une seule solution pour Romelu Lukaku et les Diables

"C'est malheureux à dire..." : Philippe Albert ne voit qu'une seule solution pour Romelu Lukaku et les Diables

20:00
4
Anderlecht a retenu la leçon : deux recrues incarnent le changement

Anderlecht a retenu la leçon : deux recrues incarnent le changement

19:35
Défendre, puis tuer en contre : la RAAL a trouvé un attaquant redoutable pour la méthode Edward Still Interview

Défendre, puis tuer en contre : la RAAL a trouvé un attaquant redoutable pour la méthode Edward Still

19:00
1
Un 3-4-3 qui a fière allure : voici notre première équipe de la semaine en Jupiler Pro League

Un 3-4-3 qui a fière allure : voici notre première équipe de la semaine en Jupiler Pro League

18:30
Frank De Bleeckere de retour comme patron des arbitres... mais pas en Belgique !

Frank De Bleeckere de retour comme patron des arbitres... mais pas en Belgique !

18:00
L'Union fait bloc durant les prolongations ! Direct Commenté Live

L'Union fait bloc durant les prolongations ! Direct Commenté

16:35
Il est pourtant remplaçant : le Club de Bruges bloque le départ de Hugo Siquet

Il est pourtant remplaçant : le Club de Bruges bloque le départ de Hugo Siquet

17:20
Ça bouge dans toutes les tribunes : gros changements dans le stade du Stayen pour accueillir l'Europe

Ça bouge dans toutes les tribunes : gros changements dans le stade du Stayen pour accueillir l'Europe

16:40
Première journée, premières critiques sur l'arbitrage : Jonathan Lardot tranche le "clash" du week-end

Première journée, premières critiques sur l'arbitrage : Jonathan Lardot tranche le "clash" du week-end

16:00
Voici les arbitres de la deuxième journée de Jupiler Pro League

Voici les arbitres de la deuxième journée de Jupiler Pro League

15:30
Esse, Adedeji-Sternberg, Koopmeiners : quand la recherche d'un ailier se complique au Club de Bruges

Esse, Adedeji-Sternberg, Koopmeiners : quand la recherche d'un ailier se complique au Club de Bruges

15:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 1
Marseille Marseille 21/08 Strasbourg Strasbourg
Lens Lens 22/08 Auxerre Auxerre
Troyes Troyes 22/08 Paris FC Paris FC
Toulouse Toulouse 22/08 Lyon Lyon
Le Mans Le Mans 22/08 Brest Brest
Nice Nice 22/08 Lorient Lorient
Angers Angers 23/08 Lille OSC Lille OSC
Le Havre Le Havre 23/08 Monaco Monaco
PSG PSG 23/08 Rennes Rennes

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de "Je ne comprends pas pourquoi il revient sur cette phase" : L'Union très remontée contre l'arbitrage Pogi Pogi a propos de "C'est malheureux à dire..." : Philippe Albert ne voit qu'une seule solution pour Romelu Lukaku et les Diables den strep den strep a propos de Défendre, puis tuer en contre : la RAAL a trouvé un attaquant redoutable pour la méthode Edward Still Gaëtan Lamontagne Gaëtan Lamontagne a propos de Esse, Adedeji-Sternberg, Koopmeiners : quand la recherche d'un ailier se complique au Club de Bruges Union 60 Union 60 a propos de "La FIFA commettrait une terrible erreur" : Donald Trump maintient son soutien envers Gianni Infantino SCHROEDERS SCHROEDERS a propos de Le paradoxe Adriano Bertaccini : un départ qui pourrait se retourner contre Anderlecht Pogi Pogi a propos de Le football belge devient beaucoup plus cher : Telenet dans le viseur Eric Stevens Eric Stevens a propos de "Je reste avec un sentiment d’injustice" : Edward Still critique l’arbitrage après l’expulsion de Joël Ito Eric Stevens Eric Stevens a propos de Anderlecht, Saint-Trond et le Standard : Jonathan Lardot n'est pas d'accord avec les décisions de la VAR Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Accord trouvé entre Naples et Fenerbahçe : Romelu Lukaku va rejoindre le club turc ! Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved