Analyse Était-ce "le moment ou jamais" pour un retour de Romelu Lukaku à Anderlecht ? Probablement pas

Florent Malice
Florent Malice, suiveur du RSC Anderlecht
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Était-ce "le moment ou jamais" pour un retour de Romelu Lukaku à Anderlecht ? Probablement pas
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Les supporters du RSC Anderlecht sont furieux. À leurs yeux, les circonstances n'avaient jamais été aussi idéales pour que Romelu Lukaku revienne "à la maison". En réalité, elles étaient loin de l'être, mais un retour futur reste tout à fait possible.

C'est désormais presque officiel : Romelu Lukaku va quitter Naples et s'engager en faveur du Fenerbahçe pour deux saisons. Le retour de l'enfant chéri de Neerpede à Anderlecht, ce retour qu'il tease savamment depuis des années et qui, il l'affirmait encore en mai dernier, arrivera un jour ou l'autre, est encore reporté. Reporté à quand ? Les supporters du RSCA désespèrent presque, et Lukaku lui-même est à blâmer pour cela.

Quand, en 2024, il disait qu'il reviendrait à Anderlecht "bien plus tôt que les gens le pensent", il commettait une énorme erreur : celle de donner à tout le peuple Mauve & Blanc des espoirs irréalistes. Que signifie "plus tôt" que les gens le pensent ? Pour beaucoup, c'était après la Coupe du Monde 2026, tout simplement. Ou dès qu'il quitterait le top européen, en lieu et place d'une signature en MLS ou en Arabie Saoudite.

Romelu Lukaku n'avait jamais prévu de revenir cet été à Anderlecht

Il suffit de se promener sur les réseaux pour constater la déception et même, parfois, la colère des supporters bruxellois, qui estiment que Romelu a privilégié l'argent turc (on parle de 10 millions d'euros annuels) à son club de coeur. Nous l'avions pourtant écrit : un retour au bercail dès cet été était hautement improbable.

Lire aussi… Injouable pour Anderlecht : le salaire mirobolant de Romelu Lukaku au Fenerbahçe

Lukaku Romelu - Lammens Senne
© photonews

Premièrement parce qu'il n'aurait pas correspondu à la timeline donnée par Lukaku lui-même. Cela date de fin mai dernier, il y a deux mois et demi, dans Het Laatste Nieuws : "Marc Coucke le sait, je lui ai donné le plan et le calendrier. Après la saison prochaine, nous verrons. Voilà les mots du joueur : il avait été très clair, et les circonstances n'ont absolument pas changé puisque sa situation à Naples était alors déjà compliquée. 

L'objectif de Lukaku était d'encore jouer une saison à un niveau plus élevé qu'Anderlecht. Cela aurait pu être au Napoli ; ce sera finalement à Fenerbahçe... et si le championnat turc n'est pas forcément au niveau du top, il faut être de mauvaise foi pour nier l'attractivité de ses grands clubs historiques, qui disputent la Champions League (ce sera le cas du Fenerbahçe) chaque saison et comptent de nombreuses stars dans leurs rangs. Lukaku va jouer avec Ederson, Aké, Guendouzi, Kanté, Asensio ou encore Greenwood. 

Anderlecht ne pouvait pas prendre un tel risque 

Et puis, bien sûr, il y a l'argent : Romelu Lukaku sera payé 10 millions d'euros par an en Turquie, et Naples demandait environ 6 à 7 millions pour son transfert. Même si toutes les parties y mettaient du leur, cela aurait été financièrement colossal pour le RSC Anderlecht, qui aurait pris un énorme risque et mis tous ses oeufs dans le même panier. Ce n'est pas la méthode Antoine Sibierski du tout. 

Lukaku Romelu
© photonews

Car ce risque n'aurait pas été raisonnable. Qui peut dire l'état de forme dans lequel Romelu Lukaku arrivera à Istanbul ? Quand sera-t-il en pleine possession de ses moyens ? Le championnat de Belgique n'est pas une promenade de santé, et les attentes seront gigantesques quand Lukaku reviendra. On s'en rappelle : le retour de Vincent Kompany s'était fait en grande pompe, et reste encore aujourd'hui le plus gros coup jamais réalisé par un club belge si l'on prend en compte l'aspect "marketing" et symbolique... mais sur le plan sportif, Kompany n'a pas amené autant qu'espéré. Loin de là. 

Pensons ensuite à Jan Vertonghen, qui n'a aucune attache émotionnelle avec Anderlecht et a pourtant récemment confessé qu'il aurait aimé rendre plus au RSCA et qui y a vécu des moments très difficiles. Imaginons que Romelu Lukaku, sincèrement amoureux du Sporting, vive un tel cauchemar. Le risque était énorme après sa saison à 62 minutes et un nouvel été sans vraie préparation. 

Ce risque, c'est Fenerbahçe qui le prendra. Si Lukaku empile les buts en Turquie et retrouve le rythme, il pourra alors revenir en forme et par la grande porte au RSC Anderlecht... du moins si le club stambouliote coopère à un départ. On ose espérer qu'une clause le lui permettra, car dans le cas contraire, les supporters d'Anderlecht devront attendre 2028 et la fin de son contrat. Romelu Lukaku aurait alors 35 ans, et sa déclaration concernant un retour "plus tôt que les gens le pensent" aurait décidément très mal vieilli.

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