C'est signé : titulaire à la Coupe du Monde aux Etats-Unis, il va découvrir la D1B

Dender veut se relancer en D1B après une saison vécue du début à la fin dans les bas fonds de la D1A. Le club a attiré un arrière gauche disposant d'un certain vécu au niveau international en ce sens.

Dernier de première division il y a quelques mois, Dender doit se reconstruire. L'effectif a perdu quelques cadres comme Michael Verrips, Gauthier Gallon, Fabio Ferraro, Bruny Nsimba, Alireza Jahanbakhsh, Roman Kvet, Bryan Goncalves, Noah Mbamba ou Luc De Fourgerolles. Et pourrait bien perdre un garçon comme Luc Marijnissen, assez demandé sur le marché.

La direction a réagi avec déjà six transferts libres. On pense notamment à Emmanuel Mballa, arrivé de Virton, ou Pjotr Kesten, débarqué du RWDM. Un autre renfort a rejoint le groupe ces dernières heures.

Un nouvel arrière gauche pour Dender

Il s'agit de Martin Expérience, un arrière gauche de 27 ans. Né à Châteaubriant (France), Experience dispose de la nationalité haïtienne. Il est d'ailleurs un cadre en sélection et a pris part à la dernière Coupe du Monde avec les Grenadiers.

Aux côtés d'un certain Hannes Delcroix, Expérience n'a pas manqué la moindre minute dans une poule très relevée face au Brésil (défaite 3-0), au Maroc (défaite 4-2) et à l'Ecosse (défaite 1-0).

Martin Experience va découvrir la D1B

En club, le défenseur a été formé au Stade Rennais jusqu'à ses 18 ans mais n'a pas réussi à s'imposer dans le noyau A. Après une saison en Espagne, il est devenu un habitué des matchs de Ligue 3 française avec Avranches, Cholet et Nancy, avec qui il a été promu.





Experience reste ainsi sur une saison où il a débuté 13 matchs de Ligue 2. Libre après sa Coupe du Monde, il s'est donné le temps de la réflexion quant à son futur club. Ce sera donc Dender qui lui vaudra sa deuxième expérience à l'étranger. Après avoir dû défendre face aux débordements de Raphinha (photo) ou encore d'Achraf Hakimi, il devra jouer des coudes face aux attaquants de D1B.