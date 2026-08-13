Jelle Vossen prêt pour sa dernière danse : "Sans ça, j'aurais arrêté"

Jelle Vossen a signé au Beerschot cet été, après une fin d'histoire très frustrante à Zulte Waregem. Il est désormais prêt à retrouver le plaisir en Challenger Pro League, où il avait élu meilleur joueur de la saison 2024-2025.

Revoilà Jelle Vossen en Challenger Pro League. Le vétéran de 37 ans avait emmené Zulte Waregem de D1B en D1A en 2025, décrochant au passage un titre de meilleur joueur du championnat et retrouvant l'élite. Malheureusement pour lui, les choses ne se sont pas passées comme prévu en Jupiler Pro League. Un conflit avec l'entraîneur flandrien, Sven Vandenbroeck, l'a privé de retrouvailles réussies avec l'élite.

"Naturellement, je ne m'attendais pas à me retrouver à nouveau en Challenger Pro League aujourd'hui. J'étais dans un flow positif à l'époque et j'aurais aimé continuer sur cette lancée", reconnaît Jelle Vossen dans les colonnes du Nieuwsblad.

"Les circonstances ont fait que ça n'a pas été possible. On ne peut pas le prévoir à l'avance, je ne m'y attendais pas du tout". Et cet été, il a été tout proche de raccrocher les crampons, après une saison si frustrante du côté de Zulte Waregem.

Jelle Vossen heureux que le Beerschot ait frappé à sa porte

"Je vais être honnête : si le bon club n'était pas venu frapper à ma porte, j'aurais arrêté", confesse Vossen. "Mais quand le Beerschot est arrivé, j'ai retrouvé l'envie de faire quelque chose de beau avec eux. Je dois être lucide : j'ai 37 ans, il n'y aura plus cinq ou six groupes de D1A pour s'arracher mes services", plaisante l'ancien buteur du KRC Genk et du Club de Bruges.



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L'objectif de Vossen sera désormais de retrouver le plaisir, et le chemin des filets, avec les Rats, qui visent la montée. "A priori, au Beerschot, tu as l'opportunité de jouer le haut de tableau et de dominer. Cela correspond mieux à mon jeu que de défendre et jouer le maintien", se réjouit-il. "Ce serait beau de connaître un scénario comme celui de Zulte Waregem, mais une telle expérience sera difficile à revivre".