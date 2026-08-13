La Gantoise a tremblé jusqu'au bout mais assure les barrages : son adversaire est connu

Scott Crabbé, journaliste football
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La Gantoise a tremblé jusqu'au bout mais assure les barrages : son adversaire est connu
Photo: © photonews
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La Gantoise a assuré sa place pour les barrages de Conférence League en partageant contre Göteborg. Les Buffalos avaient un but d'avance à l'issue du match aller et cela a servi : Davy Roef a relancé le suspense bien malgré lui en fin de match.

Jeudi dernier, La Gantoise avait mis fin au meilleur moment à une série de 12 matchs sans victoire (en englobant les Playoffs) pour prendre une légère option sur les barrages grâce à ce 0-1 décroché à Göteborg. Mais la deuxième mi-temps ultra dominatrice des Suédois confirmait que la méfiance restait de mise pour cette manche retour.

Malgré quelques incertitudes physiques autour de Christian Burgess, Rik De Mil a aligné le même onze que la semaine dernière. Le début de rencontre est très calme, avec très peu de danger de part et d'autre. Le premier frisson intervient après 20 minutes, Davy Roef devant intervenir de toute justesse dans les pieds d'un attaquant visiteur.

Matties Volckaert, héros de la soirée

La pause fraîcheur a fait du bien aux Gantois. Dans la foulée, ils ouvraient le score grâce à Matties Volckaert, au bon endroit sur un centre parfait de Tiago Araujo pour inscrire le tout premier but de sa carrière professionnelle (26e, 1-0).

Göteborg a alors réagi en mettant la pression, mais a aussi laissé de l'espace. Josué Vergara a failli en profiter pour faire le break de la tête, mais le gardien suédois l'en a empêché. Le rythme est ensuite descendu jusqu'à la mi-temps, atteinte sur ce score de 1-0.

La Gantoise se fait peur

Contrairement au match aller, La Gantoise a accentué sa pression dans le deuxième acte, ne laissant, cette fois, pas son adversaire prendre l'initiative. Malgré la blessure d'Hyllarion Goore, les Buffalos ont mis sous pression le gardien suédois, avec deux frappes de Momodou Sonko repoussées.

Et pourtant, c'est bien Göteborg qui a relancé le suspense à cinq minutes de la fin du temps réglementaire. Sur corner, Moubarak a profité d'une mauvaise lecture de trajectoire de Davy Roef pour égaliser (86e, 1-1).

Malgré les derniers assauts suédois (et une ultime grosse occasion), cette bévue sera vite oubliée : La Gantoise a tenu jusqu'au bout et se qualifie pour les barrages de Conférence League, où il défiera les Ecossais d'Hibernian, qui ont sorti les Macédoniens (2-1 au score cumulé).

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