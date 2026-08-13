Malaise autour de Parfait Guiagon à Charleroi : clash avec Mehdi Bayat et absence ce week-end

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Malaise autour de Parfait Guiagon à Charleroi : clash avec Mehdi Bayat et absence ce week-end
Photo: © photonews
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L'attitude de Parfait Guiagon pose problème au Sporting Charleroi. Officiellement, le joueur sera absent pour cause de maladie ce week-end mais les tensions sont bien là. Après la victoire contre Charleroi, un clash a éclaté entre le joueur et Mehdi Bayat.

Les images de Mehdi Bayat annonçant, tout sourire, la prolongation de Parfait Guiagon au Sporting Charleroi en janvier dernier avaient marqué les esprits. Elles arrivaient en plein mercato hivernal et alors que les rumeurs allaient bon train concernant un départ. Sept mois plus tard, les choses ont bien changé. 

En effet, un départ de Guiagon cet été semble se dessiner, alors qu'une offre en provenance d'Arabie Saoudite serait arrivée sur la table du Sporting cette semaine. Ce n'est pas vraiment une surprise, car on le sait : à Charleroi, une prolongation de contrat est aussi souvent une façon de mieux vendre plutôt que de garder les cadres.

Mehdi Bayat aurait empoigné Parfait Guiagon

Mais c'est bien l'attitude de Parfait Guiagon qui pose de gros soucis au Sporting Charleroi, et qui expliquent que ce départ se précipite dans les derniers jours. L'Ivoirien a en effet été au clash avec Mehdi Bayat le week-end passé, dans la foulée de la victoire convaincante contre OHL (3-1).

Guiagon Parfait - Lawrence Henry
© photonews

L'administrateur-délégué du Sporting aurait en effet estimé que l'attitude de Guiagon, qui n'a pas été célébrer la victoire avec ses équipiers face au public, était négative. Les deux hommes ont eu un virulent échange et La Dernière Heure rapporte même que Mehdi Bayat aurait empoigné le joueur. Difficile de croire à un hasard : depuis ce dimanche, Parfait Guiagon est introuvable au Mambourg. Il n'a pas participé aux entraînements.

Officiellement, le milieu offensif des Zèbres est absent pour causes médicales, comme l'a affirmé Mario Kohnen en conférence de presse ce jeudi. "Il est malade depuis trois jours, c'est dommage pour tout le monde", prétend l'entraîneur du Sporting Charleroi, sans que personne ne soit dupe. Guiagon sera absent ce week-end pour le déplacement du RCSC à Lommel. 

Lire aussi… Un moyen de forcer son départ de Charleroi ? Parfait Guiagon sous certificat médical

Ce n'est pas la première fois que Guiagon va au clash 

Cette situation ne va pas aider Parfait Guiagon à se refaire une image auprès du public du Mambourg. En effet, ce n'est pas la première fois que le feu follet carolo se fait remarquer par son attitude, même si jusqu'ici, c'était avec ses supporters - et plus précisément les Storm Ultras - qu'il était en froid.

En avril dernier, la situation avait atteint un point de non-retour après la victoire contre l'Antwerp. Pris pour cible par la T4 par le passé, Parfait Guiagon avait déjà refusé d'aller célébrer face à son public. Les Storm Ultras avaient alors publié un communiqué cinglant, critiquant un joueur 'dont le seul paramètre régulier est l'égocentrisme et le narcissisme autocentré". 

Une situation dommageable car s'il s'en va, ce sera - malgré son but dès la première journée - par la toute petite porte... et ce alors que sur le plan sportif, Parfait Guiagon aura été l'un des meilleurs joueurs du Sporting Charleroi ces dernières années. Il quitterait le Mambourg sur un bilan de 26 buts et 18 passes décisives en 108 matchs. 

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