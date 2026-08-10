Parfait Guiagon pourrait quitter le Sporting de Charleroi cet été : un club saoudien a soumis une offre

Parfait Guiagon aurait trouvé un accord personnel avec un club d'Arabie saoudite, dont le nom n'a pas filtré, selon Sudinfo. L'offre actuelle du club saoudien ne convainc cependant pas le Sporting de Charleroi. L'ailier gauche ivoirien est clairement ouvert à un départ.

L'ailier gauche du Sporting de Charleroi s'est encore mis en avant avec le Sporting de Charleroi contre OHL dimanche (3-1). Il a planté le premier but de la partie à la 24e minute de jeu sur penalty et a réalisé une bonne prestation. Il a même été élu homme du match, mais n'est pas allé chercher le trophée. Son entraîneur Mario Kohnen évoque des "raisons personnelles" : "Il y a parfois des choses plus importantes dans la vie, mais il n'y a rien de négatif à cela."

Parfait Guiagon en route vers un départ de Charleroi ?

Mais alors sera-t-il encore un joueur du Sporting de Charleroi après ce mercato estival ? Il est bien possible que non. En tout cas, le joueur serait lui-même ouvert à un départ. Il chercherait carrément même à partir. Le Sporting de Charleroi serait d'accord de le laisser partir, mais à condition de recevoir une offre jugée acceptable.

L'offre venue d'Arabie saoudite ne l'était pas pour les Zèbres. Le montant de la proposition et les conditions n'ont pas convaincu les Carolos d'accepter l'offre.

Sous contrat avec Charleroi jusqu'en juin 2028

Parfait Guiagon est actuellement sous contrat avec les Zèbres jusqu'en juin 2028. Il avait prolongé son contrat lors du dernier mercato hivernal. Sa valeur marchande est actuellement estimée à cinq millions d'euros selon Transfermarkt.



L'attaquant de 25 ans évolue chez les Zèbres depuis août 2023. Il a désormais à son actif pas moins de 108 matchs avec le club de Pro League. Il a marqué 26 buts et délivré 18 passes décisives. Son but inscrit dimanche pourrait ainsi être son dernier, même si cela est loin d'être confirmé. Il est également encore possible qu'il reste finalement à Charleroi.