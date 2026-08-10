Parfait Guiagon pourrait quitter le Sporting de Charleroi cet été : un club saoudien a soumis une offre

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
Parfait Guiagon pourrait quitter le Sporting de Charleroi cet été : un club saoudien a soumis une offre
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Parfait Guiagon aurait trouvé un accord personnel avec un club d'Arabie saoudite, dont le nom n'a pas filtré, selon Sudinfo. L'offre actuelle du club saoudien ne convainc cependant pas le Sporting de Charleroi. L'ailier gauche ivoirien est clairement ouvert à un départ.

L'ailier gauche du Sporting de Charleroi s'est encore mis en avant avec le Sporting de Charleroi contre OHL dimanche (3-1). Il a planté le premier but de la partie à la 24e minute de jeu sur penalty et a réalisé une bonne prestation. Il a même été élu homme du match, mais n'est pas allé chercher le trophée. Son entraîneur Mario Kohnen évoque des "raisons personnelles" : "Il y a parfois des choses plus importantes dans la vie, mais il n'y a rien de négatif à cela."

Parfait Guiagon en route vers un départ de Charleroi ?

Mais alors sera-t-il encore un joueur du Sporting de Charleroi après ce mercato estival ? Il est bien possible que non. En tout cas, le joueur serait lui-même ouvert à un départ. Il chercherait carrément même à partir. Le Sporting de Charleroi serait d'accord de le laisser partir, mais à condition de recevoir une offre jugée acceptable.

L'offre venue d'Arabie saoudite ne l'était pas pour les Zèbres. Le montant de la proposition et les conditions n'ont pas convaincu les Carolos d'accepter l'offre.

Sous contrat avec Charleroi jusqu'en juin 2028

Parfait Guiagon est actuellement sous contrat avec les Zèbres jusqu'en juin 2028. Il avait prolongé son contrat lors du dernier mercato hivernal. Sa valeur marchande est actuellement estimée à cinq millions d'euros selon Transfermarkt.


L'attaquant de 25 ans évolue chez les Zèbres depuis août 2023. Il a désormais à son actif pas moins de 108 matchs avec le club de Pro League. Il a marqué 26 buts et délivré 18 passes décisives. Son but inscrit dimanche pourrait ainsi être son dernier, même si cela est loin d'être confirmé. Il est également encore possible qu'il reste finalement à Charleroi.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
OH Louvain
Parfait Guiagon

Plus de news

Nouvelle offensive de Fenerbahçe pour Romelu Lukaku : Naples doit trancher

Nouvelle offensive de Fenerbahçe pour Romelu Lukaku : Naples doit trancher

21:45
Matias Fernandez-Pardo bloqué par la vente d'un coéquipier ? Lille a fixé ses conditions

Matias Fernandez-Pardo bloqué par la vente d'un coéquipier ? Lille a fixé ses conditions

21:30
Sans club, Yari Verschaeren dit non à un contrat de trois ans en Italie

Sans club, Yari Verschaeren dit non à un contrat de trois ans en Italie

21:00
OFFICIEL : un nouveau latéral gauche débarque à Anderlecht

OFFICIEL : un nouveau latéral gauche débarque à Anderlecht

20:00
Enfin le grand départ ? Un grand club portugais veut s'offrir Lucas Stassin

Enfin le grand départ ? Un grand club portugais veut s'offrir Lucas Stassin

20:30
Le Club de Bruges et l'Union au-dessus du lot : la Pro League est-elle devenue une course à deux ?

Le Club de Bruges et l'Union au-dessus du lot : la Pro League est-elle devenue une course à deux ?

19:30
Un mercato enfin cohérent ? Anderlecht semble avoir trouvé la bonne formule

Un mercato enfin cohérent ? Anderlecht semble avoir trouvé la bonne formule

19:00
1
Confirmé : cette piste du Club de Bruges ne rejoindra finalement pas les Blauw en Zwart

Confirmé : cette piste du Club de Bruges ne rejoindra finalement pas les Blauw en Zwart

18:30
L’entraîneur de l’OL compte sur Loïs Openda : "L’équipe travaille pour tirer profit de ses qualités"

L’entraîneur de l’OL compte sur Loïs Openda : "L’équipe travaille pour tirer profit de ses qualités"

18:00
Des futurs gagnants et perdants : Mark Van Bommel va rebattre les cartes avec les Diables Rouges

Des futurs gagnants et perdants : Mark Van Bommel va rebattre les cartes avec les Diables Rouges

17:40
"Il est franc, et j’apprécie cela" : Thibaut Courtois retrouve José Mourinho

"Il est franc, et j’apprécie cela" : Thibaut Courtois retrouve José Mourinho

17:20
Adem Zorgane présent contre Bodø/Glimt ? David Hubert fait le point

Adem Zorgane présent contre Bodø/Glimt ? David Hubert fait le point

16:52
Le paradoxe Adriano Bertaccini : un départ qui pourrait se retourner contre Anderlecht

Le paradoxe Adriano Bertaccini : un départ qui pourrait se retourner contre Anderlecht

16:20
1
"C’est normal que tu te fasses siffler" : Steven Defour se montre sévère envers le Standard

"C’est normal que tu te fasses siffler" : Steven Defour se montre sévère envers le Standard

16:00
"Je reste avec un sentiment d’injustice" : Edward Still critique l’arbitrage après l’expulsion de Joël Ito

"Je reste avec un sentiment d’injustice" : Edward Still critique l’arbitrage après l’expulsion de Joël Ito

15:20
2
"C'est cette mentalité qu’il faut avoir" : Vincent Kompany prêt pour une nouvelle saison remplie de succès ?

"C'est cette mentalité qu’il faut avoir" : Vincent Kompany prêt pour une nouvelle saison remplie de succès ?

15:40
"Ils jouent un autre football" : l'Union vue de Norvège, par l'entraîneur de Bodø/Glimt

"Ils jouent un autre football" : l'Union vue de Norvège, par l'entraîneur de Bodø/Glimt

15:00
Zakaria El Ouahdi en route vers un départ du KRC Genk ? Un géant italien est intéressé

Zakaria El Ouahdi en route vers un départ du KRC Genk ? Un géant italien est intéressé

14:30
Naples baisse fortement le prix de Romelu Lukaku : le club italien est pressé de vendre le Diable Rouge

Naples baisse fortement le prix de Romelu Lukaku : le club italien est pressé de vendre le Diable Rouge

14:00
1
Après l'Inter, la Premier League : accord trouvé pour le transfert d'un cadre de l'Union SG

Après l'Inter, la Premier League : accord trouvé pour le transfert d'un cadre de l'Union SG

13:00
"Nous voyons qu’il possède énormément de qualités" : l’entraîneur de Dortmund séduit par Kos Karetsas

"Nous voyons qu’il possède énormément de qualités" : l’entraîneur de Dortmund séduit par Kos Karetsas

13:30
En supériorité numérique, Charleroi lance parfaitement sa saison face à OH Louvain

En supériorité numérique, Charleroi lance parfaitement sa saison face à OH Louvain

09/08
L’UEFA, la Concacaf et l’AFC recadrent la FIFA : "Le football n’appartient à aucun individu"

L’UEFA, la Concacaf et l’AFC recadrent la FIFA : "Le football n’appartient à aucun individu"

12:30
1
Un quart de finale de Ligue des champions pour dépasser Anderlecht ? le grand défi du Club de Bruges

Un quart de finale de Ligue des champions pour dépasser Anderlecht ? le grand défi du Club de Bruges

11:30
3
Un géant européen formule une première offre pour Matias Fernandez-Pardo

Un géant européen formule une première offre pour Matias Fernandez-Pardo

12:00
Zeno Van den Bosch marque déjà des points avec l'Union Berlin : il trouve le chemin des filets

Zeno Van den Bosch marque déjà des points avec l'Union Berlin : il trouve le chemin des filets

11:00
🎥 Une remise en jeu complètement dingue en Russie : un joueur délivre une passe décisive avec un salto

🎥 Une remise en jeu complètement dingue en Russie : un joueur délivre une passe décisive avec un salto

10:30
Un joueur de Liverpool ne pourra pas jouer en Premier League en raison d’un problème administratif

Un joueur de Liverpool ne pourra pas jouer en Premier League en raison d’un problème administratif

10:00
Un club de Liga prêt à recruter Matthieu Epolo cet été ?

Un club de Liga prêt à recruter Matthieu Epolo cet été ?

09:00
1
OFFICIEL : un joueur de l'équipe de France est de retour au PSG

OFFICIEL : un joueur de l'équipe de France est de retour au PSG

09:30
"Avec un vrai buteur, Anderlecht pourrait revoir ses ambitions à la hausse"

"Avec un vrai buteur, Anderlecht pourrait revoir ses ambitions à la hausse"

08:30
2
Plusieurs cadors européens intéressés par Joaquin Seys

Plusieurs cadors européens intéressés par Joaquin Seys

08:00
Un nouveau chouchou à Anderlecht : homme du match, Joshua Nga Kana réagit à son avènement Interview

Un nouveau chouchou à Anderlecht : homme du match, Joshua Nga Kana réagit à son avènement

07:00
Un club allemand, où jouent deux Diables rouges, est aussi intéressé par Malick Fofana

Un club allemand, où jouent deux Diables rouges, est aussi intéressé par Malick Fofana

07:30
Dennis Ayensa bien lancé au Standard : "J'ai déjà prouvé que je sais marquer des buts en Pro League" Interview

Dennis Ayensa bien lancé au Standard : "J'ai déjà prouvé que je sais marquer des buts en Pro League"

06:00
1
Ce n'est pas la faute à un transfert : un ailier de Genk manque à l'appel à cause d'une blessure

Ce n'est pas la faute à un transfert : un ailier de Genk manque à l'appel à cause d'une blessure

23:50

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 1
FC Bruges FC Bruges 3-0 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 2-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 1-5 Union SG Union SG
STVV STVV 1-1 Lommel SK Lommel SK
La Gantoise La Gantoise 2-0 KV Malines KV Malines
Charleroi Charleroi 3-1 OH Louvain OH Louvain
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Antwerp Antwerp 2-1 SK Beveren SK Beveren
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved