Un joueur du KRC Genk contraint de sortir sur blessure lors d'un match amical

Genk a largement dominé le MVV Maastricht en match amical (7-0), mais a perdu Christian Akpan sur blessure. Touché après un duel, le latéral droit a dû quitter le terrain et attend désormais d’en savoir plus sur la gravité de sa blessure.

Les joueurs du noyau A de Genk qui n’avaient pas débuté la rencontre de dimanche ont eu l’occasion d’accumuler du temps de jeu lundi après-midi lors d’un match amical face au MVV Maastricht. Une rencontre largement remportée par les Limbourgeois (7-0), mais qui a débuté par une mauvaise nouvelle.

Christian Akpan a été contraint de quitter rapidement la pelouse après un duel. Jess Thorup espère que la blessure de son arrière droit n’est pas trop sérieuse. "Il a ressenti quelque chose après un duel, espérons que ce ne soit pas trop grave", a expliqué l’entraîneur de Genk au Belang van Limburg.

Pour le moment, aucune précision n’a été donnée concernant la nature ou la gravité de la blessure. Genk devrait en savoir plus dans les prochains jours.

Genk prend rapidement le large

Sur le plan sportif, Genk n’a rencontré aucune difficulté face au MVV Maastricht, qui alignait également une équipe largement remaniée. Les Limbourgeois ont rapidement pris les commandes de la rencontre.

Yaimar Medina a ouvert le score après une belle combinaison avec August De Wannemacker. Ce dernier s’est ensuite particulièrement illustré en inscrivant le deuxième but après une talonnade de Jarne Steuckers, avant de jouer un rôle important sur le troisième.





De Wannemacker a été accroché dans la surface et Robi, Mirisola s’est chargé de transformer le penalty. Genk est ainsi rentré aux vestiaires avec un confortable avantage de trois buts (3-0).

Genk poursuit sur sa lancée

Après la pause, les hommes de Jess Thorup n’ont pas relâché la pression. Jarne Steuckers a lancé Robin Mirisola en profondeur d’une passe bien sentie et l’attaquant a inscrit le quatrième but.

Aaron Bibout a ensuite alourdi le score en reprenant directement un centre de Yokoyama, ne laissant aucune chance au gardien du MVV.

La nouvelle recrue Mustapha Koma a inscrit le sixième but. Jarne Steuckers était une nouvelle fois à la passe, avec une talonnade qui a pris la défense néerlandaise à contre-pied.

Shakhmurat Dauletov clôture le festival

Les joueurs montés au jeu après la pause ont également voulu se montrer. Shakhmurat Dauletov en a profité pour inscrire le septième et dernier but de la rencontre.

Le club limbourgeois attendra désormais des nouvelles concernant Christian Akpan. Yokoyama et Bibout ont également été remplacés par précaution durant la rencontre, mais aucun des deux ne souffrirait d’une nouvelle blessure.