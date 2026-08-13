Un moyen de forcer son départ de Charleroi ? Parfait Guiagon sous certificat médical

Parfait Guiagon n'a pas participé aux deux derniers entraînements de Charleroi et se trouve sous certificat médical. Une absence qui tombe en plein mercato, alors que le joueur souhaite quitter les Zèbres et qu'une première offre a été refusée.

Deux jours après avoir été élu homme du match contre OHL, Parfait Guiagon n'a pas repris l'entraînement avec Charleroi. L'ailier était absent mardi et mercredi et, selon Le Soir, il se trouve actuellement sous certificat médical. À quelques jours du déplacement à Lommel, sa présence dans le groupe est loin d'être assurée. Il reste trois séances avant la rencontre, ce qui lui laisse du temps pour retrouver ses équipiers.

Parfait Guiagon veut quitter Charleroi

Cette absence arrive alors que l'avenir de Guiagon à Charleroi est incertain. Le joueur souhaite partir et le club est prêt à le laisser partir si une bonne offre arrive. Une proposition venue d'Arabie saoudite a été refusée, car le montant proposé était trop faible et les conditions ne convenaient pas aux Zèbres.

Il lui reste deux ans de contrat

Pour partir cet été, Guiagon devra attendre qu'un club mette le prix demandé par Charleroi. Les Zèbres peuvent se montrer exigeants : ils ont sécurisé son avenir en prolongeant son contrat jusqu'en juin 2028 l'hiver dernier. Le site Transfermarkt estime la valeur marchande du joueur à cinq millions d'euros.

Le joueur le plus décisif de l'effectif

La saison passée, Guiagon a disputé 40 matchs toutes compétitions confondues avec Charleroi. Il a terminé l'exercice avec 12 buts et cinq passes décisives, soit 17 actions décisives sur l'ensemble de la saison. C'était le Carolo le plus décisif. Cette saison, il a marqué contre OHL en transformant son penalty.



Pour le moment, difficile de savoir ce qui se cache derrière cette absence. Guiagon peut être malade, mais certains pourraient aussi voir une manière de mettre la pression sur Charleroi pour obtenir son départ. Rien ne permet de l'affirmer. Mario Kohnen devrait apporter plus de précisions ce jeudi.