Réaction Du renfort, mais où ? Les besoins de l'Union pour la dernière ligne droite du mercato

Scott Crabbé, journaliste football
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Du renfort, mais où ? Les besoins de l'Union pour la dernière ligne droite du mercato
Photo: © photonews
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L'Union Saint-Gilloise doit encore monter en puissance en ce début de saison. Les joueurs doivent retrouver niveau des derniers mois, mais le noyau doit aussi être complété. Petit tour d'horizon des besoins saint-gillois pour la fin du mercato.

L'Union Saint-Gilloise était fixée : avec la Supercoupe et deux matchs de préliminaire de Ligue des Champions contre Bodo/Glimt, le début de saison allait être copieux. Il l'a été.

L'équipe a été menée lors de chacun de ses quatre premiers matchs mais a montré pas mal de sérénité pour revenir à chaque fois au score, ne concédant pas la moindre défaite en 90 minutes, avec même une plantureuse victoire à Westerlo (1-5).

Quelle fin de mercato pour l'Union ?

Samedi, c'est justement ce second souffle qu'il a manqué pour permettre aux Unionistes de prendre le dessus sur Zulte Waregem. De quoi mettre en lumière quelques ajustements qui feraient du bien au noyau. Mardi, dans l'élimination de l'élimination à Bodo, Philippe Bormans faisait le point à chaud sur la situation.

Le CEO mettait en avant le besoin d'avoir de la clarté sur les départs à venir avant de réaliser des transferts entrants. Depuis, plusieurs éléments sont partis : Anan Khalaili a bien été transféré à Crystal Palace, Cristian Makaté a signé au Lierse. D'autres suivront encore sans doute, mais certains besoins sont bien identifiables.

Des postes à renforcer

Au niveau des gardiens, David Hubert semble paré avec Hervé Koffi et Vic Chambaere, sans oublier Giorgi Kavlashvili et Keo Boets. Côté droit, il est désormais clair que l'Union doit compenser le départ de Khalaili. Même si Louis Patris a de l'énergie à revendre et une intensité constante dans un match, la créativité de son ex-concurrent israélien apportait un plus.

Dans l'axe de la défense, la situation est assez délicate pour Hubert. Ross Sykes est sur la touche pour de longs mois, Kevin Mac Allister n'est pas encore à 100% certain de rester. Il suffit que le nouveau cadre qu'est Massiré Sylla soit touché physiquement pour que Nikky Havenaar et Fedde Leysen (écarté de la liste UEFA) ne débutent de concert. Avec très peu de sérénité à la clé.

Que faire si Promise David s'en va ?

Dans le milieu, l'effectif est plus fourni avec Kamiel Van de Perre, Adem Zorgane, Besfort Zeneli, Darius Olaru, Relebohile Mofokeng et Ondřej Kričfaluši, qui a tout de même coûté cinq millions. Et on ne parle même pas d'Anouar Ait El Hadj, qui est toujours sur le départ. Côté gauche, le poste est doublé, mais l'état de forme d'Ousseynou Niang incite à prier pour qu'il n'arrive rien à Guilherme.

En attaque, Hubert dispose de cinq attaquants pour deux places avec Promise David, Raul Florucz, Mohammed Fuseini, Mateo Biondic et Kevin Rodriguez. Si Promise David finit par s'en aller ou est indisponible comme samedi, le jeu unioniste en devient toutefois assez stéréoptypé.

Fuseini a pour lui la même vitesse de pointe, mais pas le même coffre pour garder le ballon ou combiner dos au but. Raul Florucz n'excelle pas beaucoup plus dans cet exercice, ce qui rend parfois l'animation assez prévisible. 

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