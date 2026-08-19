🎥 "Mes enfants ne voulaient pas partir" : quand Kevin De Bruyne revient sur son départ de Manchester City

Le documentaire d'Amazon Prime "A Beautiful Obsession", consacré à Manchester City, montre notamment à quel point le départ de Manchestera été difficile à vivre pour toute la famille De Bruyne.

À Manchester, Kevin De Bruyne n’a pas seulement laissé derrière lui un club et un stade. Il a également quitté une ville devenue, pendant une décennie, le foyer de toute sa famille. Un changement particulièrement difficile pour ses trois enfants, Mason Milian, Rome et Suri, tous nés durant son passage chez les "Skyblues".

C’est précisément cette dimension familiale que met en lumière A Beautiful Obsession, le nouveau documentaire consacré à Manchester City, diffusé en avant-première au Royaume-Uni sur Amazon Prime. Les images reviennent notamment sur les derniers instants de "KDB" à l’Etihad Stadium et sur une séparation qui a profondément marqué ses proches.

"Une ville où ils sont nés"

Avant même le dernier match du maestro belge sous le maillot des "Cityzens", l’émotion était déjà palpable. Son fils aîné, Mason Milian, alors âgé de 10 ans, n’avait pas réussi à retenir ses larmes. À ses côtés, sa petite sœur Suri, cinq ans, semblait surtout ne pas comprendre ce qui était en train de se passer. Pour les enfants, Manchester représentait bien davantage que le lieu de travail de leur père : c’était la ville où ils étaient nés, avaient grandi et construit tous leurs repères.

Plus d’un an après son départ, Kevin De Bruyne a lui-même été rattrapé par l’émotion en revoyant cette période. Le Diable rouge a reconnu que la décision avait été particulièrement douloureuse pour sa famille. Une nouvelle aventure sportive aurait pu sembler simple pour lui, mais elle impliquait nécessairement ses proches et leurs habitudes.

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Quatorze trophées

Sur le plan sportif, le départ de "King Kevin" a pourtant marqué la fin d’une immense histoire. Après dix saisons à Manchester City, De Bruyne a disputé 422 rencontres, inscrit 108 buts et délivré 177 passes décisives. Il a remporté six Premier League, une Ligue des champions, deux FA Cups et cinq Coupes de la Ligue.

Son départ a également touché Pep Guardiola. L’entraîneur espagnol a rappelé l’importance capitale du Belge dans les succès de Manchester City et l’affection qu’il lui porte.

Derrière les trophées et les statistiques, c’est donc surtout une histoire familiale qui ressort de ce documentaire. Pour Kevin De Bruyne, quitter Manchester ne signifiait pas que simplement conclure un chapitre sportif. Pour ses enfants, c’était surtout dire adieu à la maison qu'ils avaient toujours connue.