Il ne manque que l'officialisation : Anderlecht tient son nouvel attaquant

Le doute n'est plus permis : Tawfik Bentayeb va venir renforcer le noyau du RSC Anderlecht. Le deal est finalisé, et devrait être annoncé rapidement, peut-être après le match au Kairat Almaty.

Ce n'est pas encore officiel, mais c'est fait : selon les informations de Sacha Tavolieri, qui suit le dossier depuis ses prémisses, Hawfik Bentayeb (24 ans) va quitter l'Union Sportive Touarga et rejoindre le RSC Anderlecht. L'attaquant marocain sera donc le nouveau renfort offensif du Sporting, qui se cherchait un n°9 pour suppléer Danylo Sikan et Mihajlo Cvetkovic.

Il ne manquait qu'une chose ces derniers jours pour que le dossier soit finalisé : l'obtention par Tawfik Bentayeb de son permis de travail, ce qui est désormais chose faite. La visite médicale du buteur est prévue ce jeudi matin, et son contrat sera ensuite signé.

Hawfik Bentayeb bientôt Anderlechtois

L'annonce pourrait donc tomber dans la foulée du déplacement du RSCA au Kairat Almaty, et les débuts du buteur marocain seront alors pour le match retour. En effet, les Mauve & Blanc ne jouent pas ce week-end, la rencontre prévue ayant été reportée afin de permettre du repos entre les barrages européens.

Anderlecht dépenserait 4 millions d'euros pour le buteur, qui est pourtant évalué à 8 millions d'euros sur Transfermarkt après avoir été l'un des meilleurs buteurs de Ligue 2 la saison passée. C'était avec l'ESTAC Troyes, l'ancien club d'Antoine Sibierski : un transfert maison, donc, pour le directeur sportif du RSC Anderlecht. L'US Touarga garderait toutefois un pourcentage à la revente pour l'avenir.

Hawfik Bentayeb a acquis un nouveau statut cette année puisque l'attaquant a été appelé par le sélectionneur du Maroc, Mohamed Ouahbi, et a disputé un match amical face au Burundi. Il avait marqué un but et délivré deux passes décisives, mais n'avait pas pour autant fait partie des 26 Lions de l'Atlas qui ont disputé la Coupe du Monde 2026. Ce transfert devrait toutefois lui offrir une belle visibilité aux yeux de l'ancien entraîneur des jeunes du RSCA...