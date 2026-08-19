La RAAL ne se contente pas de défendre : comment les Loups veulent signer leur premier gros coup à Sclessin

Défendre et contrer, la RAAL ne s'en contentera pas toute la saison. En possession du ballon, les Loups ont montré de très belles choses contre La Gantoise, mais ils doivent désormais gagner en efficacité. Saisir ses occasions sera crucial ce vendredi soir à Sclessin.

Anderlecht, La Gantoise, le Standard. La RAAL La Louvière est loin d'avoir été gratifiée d'un calendrier aisé pour les grands débuts d'Edward Still sur le banc. Les Loups ont montré de bonnes choses lors des deux premières journées, mais ne sont pas encore parvenus à décrocher le moindre point.

Après 180 minutes officielles, sans compter les temps additionnels, les Louviérois font encore partie de ces équipes difficilement lisibles en ce début de saison, ce qui est loin d'être une mauvaise chose. Edward Still a opté pour deux approches résolument différentes à Anderlecht et contre Gand, chacune a apporté son lot de bon et de moins bon, et il est difficile de savoir comment les pensionnaires de l'Easi Arena se présenteront à Sclessin vendredi soir.

Mustapha Isah se montre redoutable dans la profondeur

Au Lotto Park, c'est une RAAL assez semblable à celle de l'année dernière qui nous a été donnée de voir, avec un accent mis sur l'assise défensive et la réduction des espaces. Une approche qui avait bien muselé Anderlecht, qui avait même concédé l'ouverture du score en début de seconde période avant de renverser la vapeur en supériorité numérique.

Ce jour-là, le médian Ismaila Coulibaly nous l'expliquait d'ailleurs en zone mixte. "Le but était de rester solides derrière et de lancer notre attaquant dans la profondeur." Un attaquant, Mustapha Isah (22 ans), arrivé en provenance de Kristiansund (Norvège) contre 1,8 million d'euros et devenu le transfert entrant le plus cher de l'histoire de la RAAL, juste devant le Hongrois Szombor Gruber, arrivé en même temps en provenance de Ferencvaros contre 1,7 million d'euros.

Titulaire, Mustapha Isah joue en quelque sorte le rôle de Jerry Afriyie la saison dernière, qui avait inscrit cinq buts et délivré deux passes décisives et qui vient d'être recruté définitivement par le Racing Genk. Un avant-centre qui participe très peu à la construction du jeu, mais qui prend les espaces et le dos de la défense adverse dès que possible. Un danger potentiel pour le Standard, qui veut défendre haut depuis le début de la saison et qui cale habituellement face à des blocs bas.





La RAAL ne se contente pas de défendre

Mais ne dire que "défendre et contrer" serait omettre la bonne prestation contre Gand, lors de laquelle la RAAL s'est présentée plus de dix fois au but et a cadré cinq tirs. C'est plus que Gand, qui a cependant su se montrer efficace en inscrivant deux buts plutôt qu'un. Un match qui a toutefois démontré que La Louvière sait aussi proposer du jeu et ne veut pas se contenter de défendre.

Cette rencontre, c'était toutefois la première à domicile de la saison pour la RAAL, qui voulait logiquement montrer de belles choses devant son public. Ce vendredi soir chez un Standard qui devra impérativement décrocher sa première victoire, on devrait voir des Loups plus regroupés, qui attendront que les Rouches se cassent les dents avant de saisir leurs opportunités.