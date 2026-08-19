Un 6/6 qui doit ouvrir l'appétit : jusqu'où peut aller le Sporting Charleroi cette saison ?

Le Sporting Charleroi a parfaitement lancé son championnat, contre des formations certes plus qu'à sa portée. Malgré les départs de Camara et Titraoui, les Zèbres rassurent, à tel point que l'on se demande s'ils pourraient jouer les trouble-fêtes dans la course aux places européennes cette saison.

Deux journées disputées en plein mois d'août ne sont jamais suffisantes pour évaluer le niveau réel des équipes et les ambitions qu'elles pourraient nourrir cette saison. Elles peuvent cependant servir à tirer de premières tendances, notamment dans le cas du Sporting Charleroi.

Il n'y a pas plus de quelques semaines, beaucoup étaient encore pessimistes pour les Zèbres, qui viennent de perdre Yacine Titraoui (Lens, 8 M€), Etienne Camara (Panathinaikos, 4 M€), mais aussi d'autres joueurs partis librement, dont Zan Rogelj, Isaac Mbenza, Jules Gaudin et d'autres.

12 M€ de recettes, 300.000 € de dépenses pour Charleroi

Au total, les pensionnaires du Mambourg ont récupéré une douzaine de millions d'euros sur le marché des transferts, pour ne réaliser pour l'instant qu'un seul transfert payant : Severin Nioule, arrivé de Häcken en Suède contre 300.000 €. Avec des cadres pas vraiment remplacés, Charleroi inquiétait les observateurs, tandis que ses supporters regrettaient l'attitude à nouveau très peu dépensière de Mehdi Bayat.

Sauf qu'au milieu de terrain, le duo Titraoui - Camara a été remplacé par Amine Boukamir et Yassine Khalifi, deux joueurs qui étaient déjà au club et qui ont déjà pu développer des automatismes. Leur début de saison est très bon et permet à Charleroi d'attaquer plus qu'il ne doit défendre. Et avec d'autres cadres qui sont, pour l'instant, restés, comme Kevin Van Den Kerkhof, Patrick Pflücke et Antoine Bernier, l'équipe carolo tient finalement très bien la route.

Jusqu'où peut aller le Sporting Charleroi ?

Tenir la route, mais jusqu'à quel point ? Grâce à ses deux victoires initiales, le Sporting est actuellement à égalité avec le Club de Bruges, l'Antwerp et La Gantoise, trois équipes qui se mêleront à la course à l'Europe. Charleroi peut-il en faire de même et venir jouer les trouble-fêtes dans le haut de tableau ? Il est encore un peu tôt pour le dire.





Mario Kohnen et ses hommes ont certes montré de belles choses, mais à domicile contre une équipe de Louvain réduite à dix dès la demi-heure de jeu, et en déplacement chez un promu, Lommel, dont il faudra probablement attendre les injections du City Football Group en hiver pour en voir la meilleure version. Face à Charleroi le week-end dernier, les troupes de Lee Johnson n'ont pas effectué le moindre tir cadré.

Le cas Parfait Guiagon, le caillou dans la chaussure des Zèbres

Charleroi a donc pris le bon train, mais il faudra attendre que la route s'élève pour voir ce que les Zèbres ont réellement dans le ventre. On en aura déjà un premier élément de réponse après la réception de Malines ce week-end, mais surtout après le déplacement à l'Union de la cinquième journée, le premier gros test dans la saison des Carolos.

Un dernier élément pourrait avoir son importance : le cas Parfait Guiagon, buteur contre Louvain mais absent du groupe à Lommel, car en instance de départ, et agressé, selon les dires de ses représentants, par Mehdi Bayat la semaine dernière. Auteur de neuf buts et cinq assists en championnat la saison dernière, l'Ivoirien était la clé de voûte des Zèbres, qu'il faudra impérativement remplacer pour conserver de la compétitivité. La balance des transferts très positive permet en tout cas à la direction de réaliser quelques derniers coups en fin de mercato...