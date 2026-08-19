Un Diable Rouge a quitté son club avant des matchs cruciaux : "Sa décision était prise"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Un Diable Rouge a quitté son club avant des matchs cruciaux : "Sa décision était prise"
Photo: © photonews
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Arne Engels a quitté le Celtic Glasgow pour West Ham United cet été. Un transfert un peu étonnant pour le Diable Rouge, qui rejoint la Championship alors que le club écossais joue l'Europe. Et le Celtic Glasgow a perdu son joueur juste avant une double confrontation importante.

Arne Engels (22 ans) a relevé un nouveau défi cet été : après 100 matchs tout rond au Celtic Glasgow, il a quitté l'Ecosse pour l'Angleterre... mais pas la Premier League. Engels est en effet devenu un Hammer, signant à West Ham United contre plus de 25 millions d'euros. Il va donc tenter de ramener le club londonien, relégué, en Premier League.

Mais ce transfert, s'il a permis au Celtic Glasgow de faire une belle plus value sur son milieu de terrain, est arrivé au pire moment. En effet, le club écossais s'apprête à disputer un barrage européen face LASK Linz, et pourrait donc se qualifier pour la phase de ligue de la Ligue des Champions. 

Arne Engels voulait vraiment quitter le Celtic Glasgow 

"Je comprendrais les critiques concernant le timing du départ d'Arne Engels", reconnaît d'ailleurs Martin O'Neill, l'entraîneur du Celtic Glasgow, en conférence de presse dans des propos rapportés par le Scotland Herald. "Pour être honnête, nous avons essayé de trouver un remplaçant, mais ça ne s'est juste pas encore réalisé à l'heure actuelle".

Arne Engels a décidé de saisir l'opportunité de rejoindre un club de tradition en Angleterre, plutôt que de rester une saison de plus en Ecosse et de disputer potentiellement la Ligue des Champions. "Il avait pris sa décision, c'est ce qu'il voulait faire", se résigne O'Neill. Engels n'a pas souhaité patienter, conscient que le train pouvait ne pas repasser.


"Je pense que l'idée avait fait son chemin quand Alistair Johnson s'est blessé. Il s'est dit que cela pouvait aussi lui arriver", explique l'entraîneur du Celtic Glasgow. Le Canadien était en effet sur le point de signer à Everton quand une blessure aux ligaments l'a éloigné des terrains : Johnston ne reviendra pas des terrains avant un mois, ce qui risque fort de compromettre son transfert. 

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