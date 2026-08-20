📷 Du rarement vu en plein match : un ancien coach de Pro League fait sensation...pour sa tenue vestimentaire

Scott Crabbé, journaliste football
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Bien connu des suiveurs de Pro League depuis son passage au Cercle de Bruges, Miron Muslic fait désormais sensations en Allemagne. Pour son boulot à la tête de Schalke 04, mais aussi...pour les tenues portées en cours de match.

D'abord adjoint d'Yves Vanderhaeghe et Dominik Thalhammer, Miron Muslic avait ensuite volé de ses propres ailes comme T1, s'inscrivant à son tour dans la philosophie très directe du jeu groen en zwart. Cela avait porté ses fruits avec une quatrième place à l'issue des Playoffs et une accession aux phases de groupe de Conférence League la saison suivante.

Le Cercle avait même atteint les huitièmes de finale, mais Muslic avait été licencié avant, payant les très mauvais résultats de l'équipe en championnat. Il s'était relancé à Plymouth, relançant à l'occasion un certain Mustapha Bundu en Championship.

Après la Belgique et l'Angleterre, Miron Musclic fait sensation en Allemagne

La saison dernière, l'entraîneur autrichien a réussi ce que Karel Geraerts n'était pas parvenu à faire : aider Schalke 04 à remonter en Bundesliga malgré les gros soucis financiers du club. Et avec la manière : Schalke a été sacré champion avec huit points d'avance sur son dauphin, Elversberg, également promu.

L'excitation est donc grande dans la Ruhr, avec le retour de l'élite allemande à Gelsenkirchen. Edin Dzeko est forcément le joueur le plus apprécié de l'équipe du haut de ses 40 ans. Muslic, seulement trois ans plus âgé que son vétéran bosnien, a lui aussi sa petite notoriété.

Un coaching en maillot, comme ses joueurs

Cet été, lors des derniers matchs amicaux de Schalke 04 contre l'Atlanta ou le Real Madrid (deux défaites 0-3), l'ancien entraîneur brugeois a fait sensation en coachant...avec le maillot de son équipe.

Muslic portait le maillot away, pour ne pas être confondu avec ses joueurs, une tenue qui dénote par rapport aux coachs traditionnellement habillés en training ou en costumes trois pièces. A-t-il lancé une nouvelle tendance pour ces prochaines années ?

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