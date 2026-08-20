"Ensemble. Plus loin." : le Standard et les Prix Ardent lancent un nouveau programme d'actions

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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"Ensemble. Plus loin." : le Standard et les Prix Ardent lancent un nouveau programme d'actions
Photo: © photonews
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Le Standard de Liège et les Prix Ardent donnent le coup d’envoi d’un nouveau programme d’actions construit autour d’une conviction commune : le sport peut avoir un impact bien au-delà du terrain.

"Après près de dix ans d’engagement sociétal en faveur des publics vulnérables, les Prix Ardent entament aujourd’hui une nouvelle étape de leur histoire", peut-on lire dans un communiqué publié par le Matricule 16 cette semaine. "Le nom reste, l’engagement aussi, mais le projet évolue en plaçant désormais le sport au cœur de l’action solidaire. Sa nouvelle signature résume cette ambition : « Ensemble. Plus loin. »

Plus concrètement. "Portés par Ardent Group, les Prix Ardent nouvelle génération veulent rapprocher le monde du sport, le monde associatif et l’entreprise autour de projets concrets", écrit le Standard, avant de poursuivre.

Le sport comme moteur d’engagement

"Le principe est simple : s’appuyer sur la force de mobilisation des clubs et des athlètes pour créer des rencontres, ouvrir de nouvelles perspectives et sensibiliser à des réalités qui dépassent la seule performance sportive. Engagement, solidarité et dépassement de soi constituent le socle de cette démarche."

"Chaque action est conçue avec les partenaires concernés, en fonction de leur réalité, de leurs équipes et des causes auxquelles ils souhaitent contribuer. Il ne s’agit donc pas d’appliquer un programme standardisé, mais de cocréer des expériences porteuses de sens, avec les sportifs eux-mêmes comme acteurs de l’engagement."

"Dans cette nouvelle dynamique, les Prix Ardent prévoient également de consacrer plusieurs ressources à des initiatives sociales et sportives développées avec leurs partenaires. C’est dans cet esprit que les Prix Ardent s’associent au Standard de Liège, à travers Standard Engagé, pour développer tout au long de la saison une série d’actions avec les différentes équipes du club."

Un partenariat avec le Standard de Liège et Standard Engagé

"Au programme : des rencontres avec des athlètes de haut niveau, une sensibilisation au handicap et au sport adapté, le dépassement de soi ou encore la participation à des initiatives à vocation sociale. Autant d’expériences destinées à permettre aux joueurs et joueuses de découvrir d’autres réalités, de rencontrer des parcours inspirants et de mettre les valeurs du sport au service d’un engagement collectif."

"Parce que la performance ne s’arrête pas au coup de sifflet final. Parce que le sport peut créer des rencontres, faire évoluer les regards et mettre des personnes en mouvement", a conclu le club liégeois.

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