Senna Miangue joue à présent au Kazakhstan : "Mon échec au Standard ? C'est ma faute, le club est fantastique"

Ayant rejoint le championnat du Kazakhstan il y a un mois, Senna Miangue s'est exprimé avant le déplacement du Sporting d'Anderlecht au Kairat Almaty en Europa League. Le défenseur anversois est également revenu sur sa période en Belgique, et notamment au Standard, où il avait déçu.

Joueur du FK Aktobe, au Kazakhstan, depuis un mois, Senna Miangue a été interrogé par nos confrères du groupe IPM avant le déplacement du Sporting d'Anderlecht au Kairat Almaty en barrages de l'Europa League.

Revenu sur son début d'expérience en "Premier Liga" et sur les premières années de sa carrière en Italie, le défenseur anversois de 29 ans a aussi évoqué son retour en Belgique, en 2018, au Standard, où il avait été prêté par Cagliari.

"Beaucoup de clubs me voulaient, dont Feyenoord et Anderlecht, qui commençait à penser à la succession d'Olivier Deschacht. Mais le Standard s'était montré beaucoup plus concret, Michel Preud'Homme me voulait absolument."

Senna Miangue assume son échec au Standard

Un coup dans l'eau de l'ancien gardien légendaire des Diables Rouges, puisque Senna Miangue n'a joué qu'une dizaine de matchs officiels avec les Rouches, sans jamais justifier les espoirs placés en lui. "Ce n'était pas de la faute du Standard, mais de la mienne", assure-t-il. "Je pensais que j'allais avoir facile après avoir évolué en Serie A", a-t-il avoué.

"J'ai vite été ramené à la réalité. Je n'étais pas titulaire et j'ai tout gâché. Je me suis retrouvé à 21 ans aux côtés de joueurs d'expérience comme Paul-José Mpoku, Luis Pedro Cavanda et Mehdi Carcela, mais je considérais leurs remarques comme des attaques. J'ai parfois réussi à faire l'un ou l'autre bon match, mais ça n'a pas suffi. C'est dommage, parce que le Standard est un club fantastique", a déclaré Senna Miangue.





Parti à Eupen, puis au Cercle de Bruges avant de rejoindre la Hongrie via l'ETO FC, Senna Miangue n'aura finalement pas connu la grande carrière qui se présentait à lui lorsqu'il est parti, encore mineur, à l'Inter Milan.