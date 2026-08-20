Très remonté après le but annulé à l'Union, l'entraîneur de Zulte Waregem est suspendu

Très remonté contre Lothar d'Hondt après le but refusé à Jakob Kiilerich sur la pelouse de l'Union, l'entraîneur de Zulte Waregem Michael Beale a écopé d'un match de suspension. L'Essevee ne conteste pas la décision et veut tourner la page, mais donne néanmoins sa version des faits.

L'Union Saint-Gilloise et Zulte Waregem se sont quittés dos à dos le week-end dernier. L'Essevee pensait pourtant avoir ouvert le score à un quart d'heure du terme par l'intermédiaire de Jakob Kiilerich, à la suite d'un corner parfaitement bien donné.

Ce n'était cependant pas l'avis de l'arbitre et du VAR, qui ont estimé qu'Anosike Ementa avait commis une faute offensive sur Hervé Koffi. Si faute il y avait, cela semblait pourtant être le dernier rempart de l'Union qui l'avait commise.

Une phase qui a eu le don de mettre Michael Beale, entraîneur de Zulte Waregem depuis cet été, fou de rage. L'Anglais aurait pointé du doigt l'arbitre Lothar d'Hondt à plusieurs reprises et lui aurait proféré diverses insultes. Un incident pour lequel le parquet fédéral requiert trois matchs de suspension, dont un effectif et deux avec sursis, et une amende de 2.500 €.

Zulte Waregem accepte la sanction de son entraîneur, mais donne sa version

Cette sanction a finalement été rabattue à un seul match effectif. Zulte Waregem a pris acte de la décision et ne fera pas appel, mais en a profité pour livrer, dans un communiqué, sa version des faits quelques jours après les événements.

"Nous avons constaté avec regret que Zulte Waregem avait été désavantagé pendant le match par une erreur arbitrale, désormais reconnue par la Commission de révision du département de l’arbitrage", peut-on lire en référence aux propos du patron des arbitres Jonathan Lardot, qui avait déclaré ne pas être en accord avec la décision prise par Lothar d'Hondt et le VAR.





"Bien que nous continuions à avoir des questions fondamentales concernant la décision et la procédure suivie, le club choisit désormais de tourner la page et de se concentrer pleinement sur son ou ses prochains matchs ainsi que sur ses objectifs sportifs. Essevee espère qu’à l’avenir, des situations similaires seront évaluées de manière cohérente et correcte." L'affaire peut donc être considérée comme close.