Vincent Euvrard tempère, au Standard : "On est dans un process qui va nous amener vers le Top 5"

Non, selon Vincent Euvrard. Les joueurs du Standard n'ont pas eu "peur de gagner" contre le Cercle et à Malines. Selon le T1 des Rouches, il ne manque que la dernière pièce, à savoir la concrétisation, dans le process qui doit guider les Liégeois vers leur objectif avoué : le Top 5.

Vincent Euvrard s'est confié en conférence de presse ce mercredi, deux jours avant de recevoir la RAAL La Louvière dans le cadre de la troisième journée de Jupiler Pro League.

Les Rouches ont-ils peur de gagner ?

L'entraîneur du Standard est notamment revenu sur les points perdus contre le Cercle et Malines lors des deux premiers matchs, en répondant à une question claire posée par nos soins : ses joueurs ont-ils eu le trouillomètre à zéro en fin de match, et surtout lorsque Timothé Nkada a perdu le ballon juste avant le deuxième penalty derrière les casernes, dans le temps additionnel.

"Je ne pense pas. Il ne nous manque à chaque fois qu'une ou deux actions de qualité pour gagner le match, sans compter la question de savoir si c'était une erreur claire de ne pas attribuer le penalty. Concentrons-nous sur ce qu'on contrôle, à savoir de mieux gérer ces phases-là."

Quant à la peur de gagner. "Si elle était présente, on ne se serait pas projetés comme à la 89e minute, où on devait faire 2-4 (sur le centre de Nkada et la reprise d'Ayensa, ndlr.) Les circonstances sont différentes, mais il est vrai qu'on a deux fois quelque chose en main qu'on ne concrétise pas."

Vincent Euvrard sait que bien jouer ne suffit pas

Vincent Euvrard sait que la pression, inhérente dans un club comme le Standard, s'est légèrement accentuée. "C'est bien d'avoir une belle petite équipe qui joue bien au football. Mais au Standard, ce n'est pas assez. Il faut des résultats et on le sait. Notre objectif est clair : le Top 5."





Et malgré ces deux contre-performances, le T1 des Rouches se considère sur la bonne voie. "Dans les occasions créées, la différence entre les occasions créées et les occasions concédées, la pression, le nombre de récupérations dans le camp adverse et dans d'autres domaines, nous sommes dans le Top 5 des deux premières journées."

Le Standard figure dans le Top 5 dans plusieurs secteurs de jeu, mais pas au classement

Et de conclure. "On a marqué cinq buts en deux matchs, on a réalisé plein de bonnes choses et il ne faut certainement pas tout jeter à la poubelle. On est dans un process qui va nous amener vers le Top 5. Mais la dernière pièce, qui est la concrétisation, fait encore défaut", a conclu Vincent Euvrard.

Il ne faudra pas que ça soit le cas trop longtemps, sous peine de voir le Standard concéder très rapidement un retard irrattrapable sur ses concurrents. Contre La Louvière, ce vendredi soir à Sclessin, les Rouches devront reproduire ce qu'ils ont réalisé les deux week-ends précédents et prendre la rencontre en main. En s'assurant, cette fois, de ne pas la lâcher, pour ne pas tomber dans un début de crise et dans une situation où le stade de Sclessin manifesterait clairement son mécontentement.