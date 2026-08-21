Que devient Yannick Carrasco ?

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Que devient Yannick Carrasco ?
Photo: © photonews
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Vous vous demandez ce que devient Yannick Carrasco ? L'ancien Diable Rouge a récemment débuté une quatrième saison en Arabie saoudite. L'ailier de 32 ans a même déjà inscrit son tout premier but de la saison 2026/2027.

Le 16 août dernier, face à Al-Wehda FC, formation de seconde division saoudienne, le joueur belge a permis à son équipe de recoller au score en transformant un penalty à la 56e minute de jeu alors qu'elle était réduite à dix. Malheureusement pour lui et ses coéquipiers, Al-Shabab s'est cependant finalement incliné sur le score de 3-2 après prolongations. Un véritable échec face à une équipe sur le papier plus faible !

L'équipe de Yannick Carrasco est ainsi éliminée en 1/16e de finale de la Coupe du Roi des champions. Cette défaite intervient dans un contexte où Al-Shabab s'est déjà incliné trois jours plus tôt face à Al-Qadsiah (Koen Casteels n'était pas dans l'effectif) lors de son premier match de championnat de la saison (1-3). Yannick Carrasco a disputé l'intégralité de ces deux premières rencontres de la saison de son équipe.

La saison dernière, Al-Shabab a terminé à la 13e place du championnat saoudien. Le club espère faire mieux cette saison et compte bien miser sur Yannick Carrasco, qui est l'une des pièces maîtresses de l'effectif.

Ce samedi, Al-Shabab disputera son troisième match de la saison face à Al-Khaleej, où évolue un certain Anthony Moris. Une nouvelle défaite serait difficile à avaler pour les joueurs et les supporters. De son côté, Al-Khaleej a pris un point lors de son premier match de championnat et a également été éliminé en Coupe du Roi des champions.

Yannick Carrasco encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2027

En Arabie saoudite, Yannick Carrasco touche un salaire estimé à 13 millions d'euros par an (environ 1,08 million d'euros par mois). Son contrat court encore jusqu'en fin de saison. Décidera-t-il ensuite de revenir sur le continent européen ? Seul l'avenir nous le dira.

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