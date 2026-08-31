La RAAL tient un solide renfort : en plus de Courcoul, un autre milieu de terrain a laissé sa carte de visite

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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La RAAL tient un solide renfort : en plus de Courcoul, un autre milieu de terrain a laissé sa carte de visite
Photo: © photonews
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Ce samedi face à Malines, un Loup a particulièrement brillé : Marius Courcoul. Mais aux côté du Français prêté par Angers, Zsombor Gruber a également impressionné. Très à l'aise techniquement, il devrait amener une touche qui manquait à la RAAL la saison passée.

Si Marius Courcoul est probablement le successeur de Sami Lahssaini dans l'entrejeu de la RAAL, Zsombor Gruber (21 ans) est quant à lui un profil différent. Depuis le départ de Maxime Pau en janvier 2026, La Louvière se cherchait un leader technique : le Hongrois devrait pouvoir remplir ce rôle.

Dès son arrivée, Gruber semblait être une sacrée pioche. La RAAL aurait dépensé 1,7 million d'euros pour s'offrir ses services, une somme assez élevée pour le club, mais c'est un bel investissement pour un jeune talent international à trois reprises et qui compte déjà 100 matchs en D1 hongroise.

Polyvalent, au-dessus du lot techniquement, capable de jouer sur l'aile comme en pointe, Zsombor Gruber a enchaîné les jolis gestes techniques et les passes pleines de flair face à Malines. L'entente avec Courcoul dans l'entrejeu était évidente.

Zsombor Gruber sera à suivre cette saison. 

"Nous sommes arrivés à quelques jours d'intervalle avec Zsombor, nous avons donc à peu près vécu les mêmes choses. C'est un très bon joueur, on se trouve bien sur le terrain", souriait Marius Courcoul à son sujet. Edward Still, lui, se réjouit de compter sur un tel joueur, qui amènera "plus de maîtrise technique" dans l'entrejeu louviérois.


Pour sa première titularisation, Gruber nous a en tout cas tapé dans l'oeil. Un assist alors qu'on pensait qu'il avait perdu le ballon, une reprise de volée pleine de spontanéité qui méritait mieux et un match qui, en effet, a fluidifié le jeu des Loups : on a hâte de la suite de la part du Hongrois. 

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