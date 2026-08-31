Matias Fernandez-Pardo à Newcastle : le Diable Rouge est arrivé pour boucler son transfert

Fabien Chaliaud, journaliste football
| Commentaire
Matias Fernandez-Pardo à Newcastle : le Diable Rouge est arrivé pour boucler son transfert
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Alors qu'il a été écarté du groupe professionnel jusqu'à la fin du mercato, Matias Fernandez-Pardo semble désormais proche d'un départ à Newcastle. Un dénouement qui mettrait un terme à une situation qui avait fini par pourrir l'ambiance chez les "Dogues".

Matias Fernandez-Pardo à Newcastle : le Diable Rouge est arrivé pour boucler son transfert

Matias Fernandez-Pardo a posé le pied à Newcastle. Le journaliste mercato Sacha Tavolieri a partagé une photo du Diable Rouge dans une voiture, entouré de ses proches, peu après son arrivée en Angleterre. Le joueur de 21 ans doit passer sa visite médicale pour finaliser son transfert. Une arrivée qu'il souhaitait, puisqu'il avait poussé pour pouvoir rejoindre les Magpies.

Newcastle et Lille ont trouvé un accord pour son transfert, qui devrait rapporter 60 millions d'euros au club français, sans compter les bonus. Fernandez-Pardo avait donné son feu vert au projet anglais. Sauf problème lors des dernières formalités, l'attaquant va quitter la Ligue 1 pour découvrir la Premier League sous les couleurs de Newcastle.

Nicolas Baccus

Accord conclu : Matias Fernandez-Pardo va rejoindre Newcastle

Matías Fernández-Pardo va rejoindre Newcastle, selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano. Un accord a été conclu entre Lille et les Magpies. Le journaliste a lancé son célèbre "Here We Go", signifiant que le transfert va être bouclé.

Le transfert est estimé à 60 millions d'euros, plus des bonus. Le Diable Rouge, qui avait déjà donné son accord au projet des Magpies, va s'envoler pour l'Angleterre ce lundi. À 21 ans, le buteur néo-Diable Rouge va découvrir la Premier League et quitte Lille, club où il était revenu après y avoir été en partie formé.

Alors qu'il a été écarté du groupe professionnel jusqu'à la fin du mercato, Matias Fernandez-Pardo semble désormais proche d'un départ à Newcastle. Un dénouement qui mettrait un terme à une situation qui avait fini par pourrir l'ambiance chez les "Dogues".

Matias Fernandez-Pardo pourrait bien quitter Lille dans les derniers jours du mercato. Courtisé depuis plusieurs semaines, l’international belge de 21 ans, qui a déjà clairement manifesté son envie d'ailleurs, se rapproche désormais de Newcastle, avec qui les discussions seraient très avancées. Les "Magpies" se seraient rapprochés des exigences financières du LOSC. Un dénouement qui pourrait mettre fin à un été particulièrement mouvementé entre l'ailier diabolique et le club nordiste.

L'Atlético de Madrid, premier à se positionner

Newcastle avait concrètement manifesté son intérêt pour Fernandez-Pardo ces derniers jours, après avoir déjà vu l’Atlético de Madrid se positionner sur le dossier. Une première proposition anglaise, estimée autour de 40 millions d’euros hors bonus, avait été transmise sur le bureau des dirigeants lillois.

Depuis, les négociations ont progressé dans le bon sens. Selon les dernières informations de Sky Germany, Newcastle serait désormais proche d’un accord avec Lille et aurait sensiblement rapproché son offre du montant réclamé par le club français, qualifié pour la première phase de la Ligue des Champions.

Le profil de l'ailier belge, capable aussi de jouer en pointe, séduit particulièrement les "Magpies". Matias Fernandez-Pardo représente un investissement sur l’avenir pour le club anglais, qui souhaite renforcer son secteur offensif avec le joueur à peine âgé de 21 ans.

Une relation de plus en plus tendue avec Lille

Derrière cette possible opération se trouve toutefois un dossier beaucoup plus conflictuel. Matias Fernandez-Pardo souhaite depuis plusieurs mois quitter Lille, malgré un contrat qui court jusqu’en 2029. Le joueur avait déjà exprimé des envies de départ l’été dernier, sans obtenir gain de cause.

La situation s’est progressivement tendue. Olivier Létang, le président du LOSC, avait publiquement affiché sa fermeté en indiquant que le joueur n’avait jamais été autorisé à partir. De son côté, Fernandez-Pardo a maintenu sa volonté de changer d’air, y compris malgré la perspective de disputer la Ligue des champions avec Lille.

Le bras de fer a franchi un nouveau cap ces derniers jours. Fernandez-Pardo a été écarté du groupe lillois et ne s’entraîne plus avec l’équipe première jusqu’à la fermeture du mercato. Une décision qui illustre l'extrême tension entourant désormais l'avenir du jeune Diable rouge, présent lors de la dernière Coupe du monde.

Une belle plus-value pour le LOSC

Lille avait investi environ 11,5 millions d’euros pour recruter Fernandez-Pardo à La Gantoise, en 2024. Deux ans plus tard, le club nordiste pourrait donc réaliser une plus-value considérable si les discussions avec Newcastle aboutissent.

Le LOSC n’entend toutefois pas brader son joueur. Le club avait encore récemment affiché son souhait de le conserver, notamment en l’absence d’une solution de remplacement. Les dirigeants lillois doivent désormais arbitrer entre leurs exigences sportives et financières et la volonté clairement affichée du joueur. Garder un joueur contre son gré s'est aussi rarement avéré payant, sportivement parlant.

Des "Dogues" aux "pies"

Pour Matias Fernandez-Pardo, Newcastle représenterait une nouvelle étape majeure dans une carrière qui s’accélère. Pour les "Dogues", son départ serait en revanche l’épilogue d’un dossier devenu particulièrement tendu, même si le remplacer rapidement, alors que le mercato touche à sa fin, s'annonce une mission assez compliqué. Après plusieurs semaines de bras de fer, le dénouement semble donc se rapprocher.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Tottenham
Newcastle Utd
Matias Fernandez Pardo

Plus de news

Malick Fofana, le successeur de Leandro Trossard ? Arsenal passe à l'action pour le Diable Rouge

Malick Fofana, le successeur de Leandro Trossard ? Arsenal passe à l'action pour le Diable Rouge

20:00
Le transfert est bouclé : Zakaria El Ouahdi pose avec le maillot de son nouveau club

Le transfert est bouclé : Zakaria El Ouahdi pose avec le maillot de son nouveau club

21:20
Lucas Stassin proche de quitter Saint-Étienne : une belle opportunité s'ouvre en Liga

Lucas Stassin proche de quitter Saint-Étienne : une belle opportunité s'ouvre en Liga

21:03
Nouveau départ à Anderlecht : un talent de 17 ans quitte Neerpede pour un club de Liga

Nouveau départ à Anderlecht : un talent de 17 ans quitte Neerpede pour un club de Liga

20:40
🎥 "Les gens sous-estiment peut-être la Ligue 1" : Axel Witsel a fait ses débuts dans le championnat français

🎥 "Les gens sous-estiment peut-être la Ligue 1" : Axel Witsel a fait ses débuts dans le championnat français

19:00
Forbs exclu face à La Gantoise : Jonathan Lardot revient sur la décision qui a fait débat

Forbs exclu face à La Gantoise : Jonathan Lardot revient sur la décision qui a fait débat

19:30
1
C'est un ancien Mauve qui le dit : Louis Patris pointe la grande différence entre l'Union et Anderlecht Réaction

C'est un ancien Mauve qui le dit : Louis Patris pointe la grande différence entre l'Union et Anderlecht

18:20
2
Santi Garcia doit briser la malédiction : le top 3 des transferts d'Anderlecht n'est composé que de flops

Santi Garcia doit briser la malédiction : le top 3 des transferts d'Anderlecht n'est composé que de flops

18:30
La RAAL tient un solide renfort : en plus de Courcoul, un autre milieu de terrain a laissé sa carte de visite

La RAAL tient un solide renfort : en plus de Courcoul, un autre milieu de terrain a laissé sa carte de visite

17:00
🎥 Le petit frère de Loïs Openda a fait ses grands débuts professionnels

🎥 Le petit frère de Loïs Openda a fait ses grands débuts professionnels

16:20
Live mercato (31/08) : nouvelle recrue à Manchester City, Samuel Mbangula pourrait rejoindre un Diable Rouge en Italie, Bradley Barcola est un joueur de Liverpool

Live mercato (31/08) : nouvelle recrue à Manchester City, Samuel Mbangula pourrait rejoindre un Diable Rouge en Italie, Bradley Barcola est un joueur de Liverpool

16:32
L'ancien Gantois Jonathan David va quitter la Juventus et rejoindre un autre géant européen

L'ancien Gantois Jonathan David va quitter la Juventus et rejoindre un autre géant européen

15:20
Un ancien attaquant vedette de l'Union va rejoindre Axel Witsel à Nice

Un ancien attaquant vedette de l'Union va rejoindre Axel Witsel à Nice

15:00
"Je n'avais pas réalisé ce qu'était le Standard" : Bernard Nguene, le Rouche en forme, se livre Interview

"Je n'avais pas réalisé ce qu'était le Standard" : Bernard Nguene, le Rouche en forme, se livre

14:45
Plusieurs clubs étrangers intéressés par Adriano Bertaccini : le point sur la situation

Plusieurs clubs étrangers intéressés par Adriano Bertaccini : le point sur la situation

14:20
OFFICIEL : Cédric Hatenboer quitte Anderlecht et se lance dans un nouveau défi à l'étranger

OFFICIEL : Cédric Hatenboer quitte Anderlecht et se lance dans un nouveau défi à l'étranger

14:00
Moussa N'Diaye va quitter Anderlecht : le Sénégalais en route vers un club de Bundesliga

Moussa N'Diaye va quitter Anderlecht : le Sénégalais en route vers un club de Bundesliga

13:42
Malick Fofana en route vers un transfert en Allemagne ? Une option concrète se dessine pour le Diable Rouge

Malick Fofana en route vers un transfert en Allemagne ? Une option concrète se dessine pour le Diable Rouge

13:20
"Ce but représente beaucoup pour moi" : Roméo Lavia aux anges après avoir marqué son premier but avec Chelsea

"Ce but représente beaucoup pour moi" : Roméo Lavia aux anges après avoir marqué son premier but avec Chelsea

12:00
"J'espère que nous accomplirons quelque chose de spécial" : Christian Burgess affiche ses ambitions

"J'espère que nous accomplirons quelque chose de spécial" : Christian Burgess affiche ses ambitions

12:40
Lucca Brughmans en route vers Liverpool pour un montant impressionnant

Lucca Brughmans en route vers Liverpool pour un montant impressionnant

12:14
Une claque dont Anderlecht avait besoin : Vitor Bruno est-il vraiment responsable ?

Une claque dont Anderlecht avait besoin : Vitor Bruno est-il vraiment responsable ?

11:40
4
Mario Stroeykens devrait connaître son nouveau club dans les prochaines 24 heures

Mario Stroeykens devrait connaître son nouveau club dans les prochaines 24 heures

11:30
"Je l'ai vu et entendu très motivé" : Domenico Tedesco se montre ravi de retrouver Arthur Theate

"Je l'ai vu et entendu très motivé" : Domenico Tedesco se montre ravi de retrouver Arthur Theate

11:00
Philippe Albert sous le charme d'un cadre de Charleroi : "Sans conteste, l’un des meilleurs joueurs de JPL"

Philippe Albert sous le charme d'un cadre de Charleroi : "Sans conteste, l’un des meilleurs joueurs de JPL"

10:30
2
OFFICIEL : le KRC Genk accueille un international bosnien passé par l'Ajax et la Roma

OFFICIEL : le KRC Genk accueille un international bosnien passé par l'Ajax et la Roma

09:30
Deux arrivées pour le prix d'une à l'Union : "On sait ce qu'il peut apporter" Réaction

Deux arrivées pour le prix d'une à l'Union : "On sait ce qu'il peut apporter"

09:00
Un ancien de Pro League fait tomber Marseille à lui tout seul : "Un joueur fabuleux"

Un ancien de Pro League fait tomber Marseille à lui tout seul : "Un joueur fabuleux"

08:30
Le Club de Bruges trouve enfin une porte de sortie à Gustaf Nilsson ?

Le Club de Bruges trouve enfin une porte de sortie à Gustaf Nilsson ?

09:15
OFFICIEL : Emiliano Martínez rejoint Chelsea et dispute déjà ses premières minutes ! La catastrophe pour Mike Penders ?

OFFICIEL : Emiliano Martínez rejoint Chelsea et dispute déjà ses premières minutes ! La catastrophe pour Mike Penders ?

07:30
Le déséquilibre qui a précipité la défaite d'Anderlecht : "On parle des fondamentaux" Réaction

Le déséquilibre qui a précipité la défaite d'Anderlecht : "On parle des fondamentaux"

07:40
1
OFFICIEL : le bourreau du RFC Liège en fin de saison dernière s'est trouvé un nouveau club

OFFICIEL : le bourreau du RFC Liège en fin de saison dernière s'est trouvé un nouveau club

08:00
"J'aurais pu jouer moi-même" : Ivan Leko pas tendre avec ses joueurs après la défaite

"J'aurais pu jouer moi-même" : Ivan Leko pas tendre avec ses joueurs après la défaite

07:00
Au Standard, Casper Nielsen a un message clair pour Dennis Ayensa : "Il peut faire la saison de sa vie" Interview

Au Standard, Casper Nielsen a un message clair pour Dennis Ayensa : "Il peut faire la saison de sa vie"

06:20
Anderlecht se rapproche d'une recrue bien nécessaire : les manquements étaient évidents au Parc Duden

Anderlecht se rapproche d'une recrue bien nécessaire : les manquements étaient évidents au Parc Duden

05:00
L'Antwerp écrasé à domicile par Saint-Trond, Westerlo prend son premier point

L'Antwerp écrasé à domicile par Saint-Trond, Westerlo prend son premier point

22:53

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 2
Crystal Palace Crystal Palace 1-4 Manchester City Manchester City
Liverpool Liverpool 2-2 Nottingham Forest Nottingham Forest
Coventry City Coventry City 0-0 Hull City Hull City
Bournemouth Bournemouth 1-0 Everton Everton
Tottenham Tottenham 0-2 Newcastle Utd Newcastle Utd
Sunderland Sunderland 1-0 Fulham Fulham
Leeds United Leeds United 0-1 Brentford Brentford
Chelsea Chelsea 4-2 Brighton Brighton
Manchester United Manchester United 4-1 Ipswich Town Ipswich Town
Aston Villa Aston Villa 0-0 Arsenal Arsenal

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de C'est un ancien Mauve qui le dit : Louis Patris pointe la grande différence entre l'Union et Anderlecht Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Forbs exclu face à La Gantoise : Jonathan Lardot revient sur la décision qui a fait débat den strep den strep a propos de Une claque dont Anderlecht avait besoin : Vitor Bruno est-il vraiment responsable ? Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Philippe Albert sous le charme d'un cadre de Charleroi : "Sans conteste, l’un des meilleurs joueurs de JPL" Pogi Pogi a propos de Vincent Euvrard : "Le Standard ne méritait pas de gagner" et "Oui, Nkada veut partir" Pogi Pogi a propos de 🎥 Les Carolos furieux… Auraient-ils dû obtenir un penalty ? den strep den strep a propos de Zéro presque pointé ? Les notes des joueurs d'Anderlecht face à l'Union Saint-Gilloise QuickPick QuickPick a propos de La Fédération néerlandaise hausse le ton contre Infantino et met un plan surprenant sur la table JoBg JoBg a propos de Le déséquilibre qui a précipité la défaite d'Anderlecht : "On parle des fondamentaux" Pogi Pogi a propos de "Il va peut-être encore y avoir un ou deux mouvements" : la priorité de Charleroi pour la fin du mercato Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved