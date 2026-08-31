Une croix sur Santi Garcia ? Anderlecht change ses plans et fonce sur une autre cible à six millions d'euros

Anderlecht veut renforcer son milieu de terrain, mais ne peut pas assumer deux transferts aussi coûteux. Les Mauves doivent faire un choix entre Romeo Amane et Santi Garcia. Et l'Ivoirien de 23 ans a une longueur d'avance selon les informations de Het Nieuwsblad.

Anderlecht est passé à la vitesse supérieure pour Romeo Amane. Le milieu de terrain ivoirien de 23 ans se rapproche fortement du Lotto Park et son arrivée pourrait coûter 6 millions d'euros, bonus compris d'après les informations de Het Nieuwsblad. Le Rapid Vienne aurait donné son accord pour que le joueur passe sa visite médicale. Un contrat de quatre saisons.

Un profil similaire et moins cher pour pour le club bruxellois

Amane a un profil polyvalent. Du haut de son 1,75 m, il joue devant la défense, mais peut dépanner en défense centrale. Transfermarkt évalue sa valeur marchande à 5 millions d'euros et son contrat avec le Rapid court jusqu'en juin 2029. Anderlecht n'est pas le seul club à avoir regardé son profil : Lens, Marseille et Rennes ont été cités.

De l'expérience en Europe

Le parcours de l'Ivoirien est bien rempli malgré son jeune âge. Formé à l'ASEC Mimosas, il a quitté son pays d'origine pour la Suède et le BK Häcken, où il a passé trois saisons. Le Rapid Vienne avait déboursé environ 1,5 million d'euros pour le recruter en janvier 2025.

Pas Santi Garcia à Anderlecht ?

Son arrivée pourrait fermer la porte à Santi Garcia (minimum huit millions d'euros). Le milieu espagnol de Gil Vicente était proche d'Anderlecht, mais les Mauves ne devraient pas investir autant de millions d'euros sur les deux joueurs. Le club veut renforcer son milieu sans dépenser deux grosses sommes pour des joueurs qui viendraient occuper le même poste.



Si Amane débarque comme prévu, il devrait être le renfort choisi pour compléter le milieu de terrain. Garcia pourrait en faire les frais. Sa venue à Bruxelles était envisagée ces derniers jours.