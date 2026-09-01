Malick Fofana va rejoindre un club de Premier League et évoluer avec un Diable Rouge

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! Malick Fofana va finalement prendre la direction de l'Angleterre. Le Diable Rouge va quitter Lyon pour rejoindre Sunderland, où il évoluera aux côtés d'un Diable Rouge.



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