Malick Fofana va rejoindre un club de Premier League et évoluer avec un Diable Rouge

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Malick Fofana va rejoindre un club de Premier League et évoluer avec un Diable Rouge
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Malick Fofana va finalement prendre la direction de l'Angleterre. Le Diable Rouge va quitter Lyon pour rejoindre Sunderland, où il évoluera aux côtés d'un Diable Rouge.

Nicolas Baccus

Malick Fofana va rejoindre un club de Premier League et évoluer avec un Diable Rouge

Malick Fofana va rejoindre Sunderland, selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano. Un accord verbal a été trouvé entre Lyon et le club anglais. Une offre de 30 millions d'euros, plus bonus, a été acceptée par les Gones. Arsenal, dont le nom a été cité hier, n'a jamais prévu de dépenser entre 35 et 40 millions d'euros pour le Diable Rouge.

Après deux saisons à Lyon, Malick Fofana va ainsi franchir un cap en rejoignant un club évoluant en Premier League. Il y rejoindra un certain Thomas Meunier, qui a signé au club cet été

Malick Fofana pourrait prendre la direction de Londres. Arsenal a bougé pour le Diable Rouge, qui voit d'un bon œil l'intérêt du champion anglais.

Arsenal s'est invité dans la course pour Malick Fofana. Plus tôt dans la journée, le RB Leipzig était présenté comme une option concrète pour attirer le Diable Rouge. La situation a depuis évolué. Les Gunners ont pris des renseignements auprès de Lyon et cette possibilité plaît beaucoup au joueur de 21 ans selon RMC Sport.

Un transfert à Arsenal ?

Fofana aurait échangé avec Mikel Arteta. Arsenal n'a pas encore formulé d'offre à l'OL, mais le club anglais a voulu connaître les conditions d'un éventuel transfert. Les Gunners passent à l'action et pourraient avancer rapidement si les discussions ouvrent la porte à une arrivée du Belge.

L'ancien joueur de La Gantoise peut encore franchir plusieurs paliers. Un transfert vers le champion d'Angleterre en titre lui permettrait de jouer en Premier League, de disputer la Ligue des champions et de bénéficier d'une plus grande exposition.

Gabriel Martinelli et Leandro Trossard ont quitté Londres et Christos Tzolis a rejoint le club. Il reste une place à prendre sur le côté gauche. Avec sa vitesse et sa facilité à éliminer l'adversaire, Fofana a un profil intéressant pour compléter ce secteur.

Plusieurs clubs refusés

Le choix du club aura son importance. Sunderland et Hull City ont tenté leur chance, mais Fofana n'a pas été séduit par ces deux possibilités. Crystal Palace s'est renseigné, sans réussir à le convaincre. L'idée de rejoindre les Gunners plaît au Diable Rouge.

Lyon doit vendre pour 50 millions d'euros

Lyon devra décider de la marche à suivre. Le club français a besoin de rentrer de l'argent (minimum 50 millions d'euros avant la fin du mercato estival) et Fofana fait partie des joueurs qui peuvent rapporter beaucoup d'argent. Le RB Leipzig reste dans la course, mais Arsenal vient bousculer les plans du club allemand. Reste à voir quelle offre arrivera sur la table de Lyon.

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