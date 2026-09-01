Matias Fernández-Pardo à Newcastle : tous les documents ont été signés par Lille et le club anglais

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! Alors qu'il a été écarté du groupe professionnel jusqu'à la fin du mercato, Matias Fernandez-Pardo semble désormais proche d'un départ à Newcastle. Un dénouement qui mettrait un terme à une situation qui avait fini par pourrir l'ambiance chez les "Dogues".



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