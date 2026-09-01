Un premier vrai test pour le Standard ? "On peut voir chaque semaine ce qu'on a dans le ventre"

Huit points sur douze, ça n'est pas un mauvais bilan pour le Standard malgré les déceptions des deux premières journées. Certains diront cependant que les Rouches n'ont encore affronté aucun réel candidat aux places européennes. La réception de l'Antwerp, prévue samedi soir, enverra-t-elle donc un premier message concernant les réelles ambitions des hommes de Vincent Euvrard ?

"On ne mérite peut-être pas la victoire, mais on mérite au moins huit points après ces quatre premiers matchs." L'analyse de Vincent Euvrard après OHL - Standard était limpide. Les Rouches s'en sont bien tirés à Den Dreef, et se disent que la roue a tourné après les égalisations concédées dans les dernières minutes contre le Cercle de Bruges et à Malines.

Voilà donc le Standard au contact des prétendants aux places européennes en ce début de mois de septembre. Le championnat est évidemment encore très, très long, mais les Rouches sont en tout cas montés dans le bon wagon.

Reste ceux qui diront que le Matricule 16 n'a encore joué aucun véritable candidat aux premières places et que ce n'est qu'une fois ces rencontres passées que l'on pourra se faire une réelle idée des ambitions du Standard cette saison.

Standard - Antwerp, le premier vrai test pour les hommes de Vincent Euvrard ?

Ces avis ne sont évidemment pas faux, mais le Standard n'avait que rarement enchaîné deux victoires consécutives la saison dernière, et était encore moins souvent parvenu à rester invaincu durant quatre rencontres. Faudra-t-il attendre de réelles affiches, à commencer par la réception de l'Antwerp samedi prochain, pour voir ce que ces Rouches ont réellement dans le ventre ?

"Non, on peut voir chaque semaine ce que le Standard a dans le ventre", répliquait Vincent Euvrard en conférence de presse. "Aujourd'hui (lisez samedi soir à Louvain, ndlr.), on a par exemple pu voir qu'on avait faim, mais qu'on n'avait pas grand-chose dans le ventre pendant 60 minutes."





"Cette victoire ne vient néanmoins pas de nulle part, on a réalisé une bonne entame de match et on a su survivre dans la difficulté, ce qui montre le caractère d'un groupe, mais on a encore beaucoup de choses à corriger. On doit trouver un plan B lorsque notre pression haute ne fonctionne pas", a conclu le T1 des Rouches.