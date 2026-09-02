Uune nouvelle recrue de Mancheseter City récupère le numéro mythique de Kevin De Bruyne

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Du jamais vu, ou presque : Manchester City a dépensé 145 millions d'euros pour Enzo Fernandez, égalant ainsi le record du transfert le plus cher de l'histoire en Premier League. Le milieu de terrain argentin quitte Chelsea, et laisse un peu plus le champ libre à Roméo Lavia, titulaire en ce début de saison.