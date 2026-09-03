Anderlecht choque ses supporters avec ses nouveaux prix pour l'Europa League

Muzamel Rahmat Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt
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Anderlecht choque ses supporters avec ses nouveaux prix pour l'Europa League
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Les prix fixés par Anderlecht pour ses matchs d'Europa League font grincer des dents. Les supporters dénoncent une forte augmentation et demandent des explications au club.

Anderlecht affrontera plusieurs adversaires intéressants en Europa League au cours des prochains mois. Quatre équipes viendront disputer un match au Lotto Park, à commencer par l'Olympique Lyonnais, dès le 16 septembre dans le centre de Bruxelles.

Les supporters d'Anderlecht s'opposent aux prix trop élevés des tickets pour l'Europa League

Le RB Salzbourg, Hoffenheim et Sunderland se déplaceront à Bruxelles. Des noms prestigieux, c'est une évidence. Mais faut-il pour autant demander beaucoup d'argent pour ces rencontres ? C'est une autre question et c'est la décision prise par le club bruxellois.

L'abonnement le moins cher pour les rencontres européennes coûte 100 euros pour les personnes qui disposent d'un abonnement à la Jupiler Pro League et 115 euros pour les autres supporters. Dans les catégories de prix supérieures, la facture peut dépasser les 300 euros pour quatre matchs à domicile.

Beaucoup trop cher aux yeux des supporters, qui ont vivement réagi dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux. Ils refusent catégoriquement ces hausses de prix, d'autant plus qu'elles représentent, en comparaison avec il y a deux ans, des augmentations énormes en termes de pourcentage.

Les supporters d'Anderlecht veulent dialoguer avec la direction, mais n'obtiennent (pour l'instant) aucune réponse

"Par rapport à la saison 2024-2025, nous sommes confrontés à une hausse de 30 % pour certaines catégories... Et jusqu'à 43 % pour la catégorie la moins chère. Nous insistons auprès du club afin qu'il rende des comptes aux supporters et explique les raisons de cette hausse de prix exorbitante", peut-on lire.

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