Après son transfert rocambolesque, Malick Fofana fait ses adieux aux supporters de Lyon

Malick Fofana a quitté l'Olympique Lyonnais dans des circonstances particulièrement chaotiques. L'ailier belge était écartelé entre Sunderland et Crystal Palace, au gré des intérêts de son entourage plutôt que du sien propre. Il a finalement signé en faveur des Black Cats, et vient de faire ses adieux aux supporters de l'OL via ses réseaux sociaux.

La fin de mercato de Malick Fofana aura été très compliquée à suivre et à gérer. Poussé par la sortie suite à l'élimination de l'Olympique Lyonnais en barrages de la Ligue des Champions, le Diable Rouge voyait deux clubs se disputer ses services : Sunderland et Crystal Palace.

Longtemps plus proche de signer à Crystal Palace, c'est finalement, après plusieurs retournements de situation, en faveur des Black Cats que Malick Fofana s'est engagé. Un dossier particulièrement rocambolesque que le journaliste d'investigation Romain Molina a analysé longuement, et qui implique notamment l'oncle adoptif du joueur. De fortes sommes d'argent auraient été négociées par l'entourage de Fofana afin de forcer son choix en faveur de Sunderland.

Malick Fofana va pouvoir se reconcentrer sur le sportif

Mais le joueur, lui, n'y est pas pour grand chose, et va désormais devoir se reconcentrer sur le terrain. Malick Fofana a fait ce vendredi ses adieux aux supporters de l'OL, qu'il a dû quitter précipitamment. Arrivé en 2024, l'ancien de La Gantoise laisse une marque indélébile dans le coeur du public, avec 19 buts en 84 matchs.

Sur son compte Instagram, Fofana écrit ainsi : "Après plusieurs années sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais, il est temps pour moi d’ouvrir un nouveau chapitre de ma carrière. Je tiens à remercier sincèrement le club, mes coéquipiers, le staff et toutes les personnes qui m’ont accompagné durant cette aventure".





Un grand merci également aux supporters pour leur soutien, leur passion et tous les moments vécus ensemble au stade. Porter ce maillot et représenter l’OL a été une grande fierté. Je garderai beaucoup de beaux souvenirs de cette période et une vraie reconnaissance pour tout ce que le club m’a apporté. Merci pour tout, Lyon".