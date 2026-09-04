OFFICIEL : après quatre offres refusées, le Cercle de Bruges parvient à recruter sa cible

Lorenz Lomme
Fabien Chaliaud et Lorenz Lomme
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OFFICIEL : après quatre offres refusées, le Cercle de Bruges parvient à recruter sa cible
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Le Cercle Bruges souhaite toujours acquérir l'ailier Tunde Akinsola et a vu son club actuel, AVS, pensionnaire de D2 portugaise, refuser une quatrième proposition à 1,5 million d'euros.

OFFICIEL : après quatre offres refusées, le Cercle de Bruges parvient à recruter sa cible

Le Cercle de Bruges a bougé avant la fermeture du mercato en Belgique. Le club a annoncé ce jeudi soir la signature de Tunde Akinsola, ailier nigérian de 23 ans qui évoluait à AVS Futebol au Portugal. Il a signé jusqu'en 2030, avec une année supplémentaire en option.

Ce transfert était attendu depuis plusieurs semaines. Le Cercle avait envoyé une offre de 1,5 million d'euros, bonus compris, mais AVS l'avait refusée. Akinsola voulait partir et les deux clubs ont trouvé un accord. Le Nigérian arrive à Bruges après avoir inscrit huit buts et délivré sept passes décisives en 90 matchs avec AVS.

Le Cercle Bruges souhaite toujours acquérir l'ailier Tunde Akinsola et a vu son club actuel, AVS, pensionnaire de D2 portugaise, refuser une quatrième proposition à 1,5 million d'euros.

Le Cercle Bruges a déjà déboursé 850.000 euro pour recruter Joel Ndala à Manchester City. Pour Lukas Mondele (Francs Borains), le club a versé 400.000 euros, tandis que le retour d’Amani Lazari (Kifisia) lui a coûté 300.000 euros.

Avec les arrivées de Gaëtan Coucke (Sampdoria), Lucas Michal (AS Monaco, prêt) et Abdoulie Manneh (Mjällby AIF, prêt), on peut donc considérer que le Cercle, malgré plusieurs départs, ne s'est certainement pas affaibli au cours de ce mercato d'été. L’équipe l’a d’ailleurs démontré face à Saint-Trond, un match au cours duquel elle a largement dominé. Même si, comme contre le Standard, le résultat final ne lui a rapporté qu'une seule unité.

Le Cercle veut Tunde Akinsola

Mais le recrutement pourrait ne pas être terminé. Selon Sacha Tavolieri, le Cercle Bruges insiste pour obtenir Tunde Akinsola, un ailier gauche de 23 ans évoluant d’AVS Futebol, club de deuxième division portugaise.

Les Brugeois ont déjà formulé une offre de 1,5 millions d'euros, assortie de bonus, mais celle-ci a été refusée.

Il s’agit déjà de la quatrième offre rejetée par AVS Futebol pour son joueur cet été. Akinsola souhaite désormais quitter le club, dont il n’aurait par ailleurs pas reçu de salaire depuis deux mois. Une situation pour le moins particulière, dont le Cercle pourrait tenter de profiter.

Akinsola est passé par la Suède et l’Espagne

Akinsola évolue à AVS Futebol depuis l’été 2024 et dispose encore d’un contrat jusqu’à la mi-2027. Il y a jusqu’ici inscrit 8 buts et délivré 7 pases décisives en 90 rencontres. 

Avant cela, le Nigérian avait joué pour Valiant FC, dans son pays natal. Il avait ensuite rejoint les U19 de Vasalund, en Suède, avant de poursuivre sa carrière avec l’équipe B du Real Valladolid en Espagne. Après une saison, il avait intégré l’équipe première, disputant 11 matchs et délivrant une passe décisive. 

Akinsola a ensuite rejoint AVS Futebol. Le club portugais l’avait d’abord accueilli en prêt pendant six mois avant de le recruter définitivement gratuitement à l’été 2024. Les relations sont désormais particulièrement tendues entre le joueur et son club. 

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