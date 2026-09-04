OFFICIEL : après quatre offres refusées, le Cercle de Bruges parvient à recruter sa cible

Deviens fan de Cercle de Bruges! 628 Le Cercle Bruges souhaite toujours acquérir l'ailier Tunde Akinsola et a vu son club actuel, AVS, pensionnaire de D2 portugaise, refuser une quatrième proposition à 1,5 million d'euros.



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