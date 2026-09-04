Un attaquant quitte l'Union et rejoint Efrain Juarez, l'ancien adjoint de Ronny Deila

En dix-huit mois, Marc Giger n'aura jamais réussi à convaincre à l'Union Saint-Gilloise. Arrivé de Schaffhausen en janvier 2025, l'attaquant suisse quitte le Parc Duden pour l'ETO FC, club de première division hongroise dont l'entraîneur n'est autre qu'Efrain Juarez, ancien adjoint de Ronny Deila au Standard et au Club de Bruges.

Le mercato entrant est terminé depuis minuit en Belgique, mais les clubs peuvent encore se séparer de certains joueurs tant que la fenêtre des transferts est encore ouverte dans d'autres championnats.

C'est le cas de l'Union Saint-Gilloise, qui vient de communiquer le départ de Marc Giger ce vendredi. L'attaquant suisse prend la route de l'ETO FC, en première division hongroise.

Arrivé en janvier 2025 en provenance de Schaffhausen contre 350.000 €, l'ancien international suisse chez les espoirs aura passé une saison et demie à l'Union Saint-Gilloise.

Marc Giger dirigé par l'ancien adjoint de Ronny Deila en Hongrie

Apparu à vingt-cinq reprises en match officiel, pour un total d'à peine 680 minutes, et auteur de trois buts et deux passes décisives, Marc Giger n'a jamais convaincu David Hubert, qui ne l'avait pas repris une seule fois depuis le début de la saison.

En Hongrie, Marc Giger officiera sous la houlette d'Efrain Juarez, ancien entraîneur adjoint de Ronny Deila au Standard et au Club de Bruges, qui a pris les rênes de l'équipe première le 1er juillet. Un club dont le directeur sportif n'est autre que Sander Van Praet, Belge ayant travaillé à Malines, au Beerschot, mais aussi en Arabie Saoudite.



