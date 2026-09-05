D1B : le Beerschot s'offre le Patro pour le retour de Mats Rits, Dender poursuit sur sa lancée face à Seraing

Muzamel Rahmat Lorenz Lomme
Muzamel Rahmat et Lorenz Lomme
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D1B : le Beerschot s'offre le Patro pour le retour de Mats Rits, Dender poursuit sur sa lancée face à Seraing
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Le Beerschot a battu le Patro Eisden pour le retour de Mats Rits et Dender s'est imposé face à Seraing ce vendredi soir.

Kasayanagi permet à Patro Eisden de prendre l'avantage

Pour Mats Rits, cette rencontre n’était pas tout à fait comme les autres. Après de nombreux détours, le milieu de terrain retrouvait le Beerschot, le club où il avait fait ses débuts professionnels. D’abord sur le banc, Rits est monté au jeu à un peu moins de vingt minutes de la fin.

Le Beerschot s'est retrouvé rapidement mené au score. Les Anversois n’'avaient pas été dominés dans les premières minutes par l'équipe de Stijn Stijnen, qui alignait Radja Nainggolan d'entrée. Mais le Patro Eisden n'a eu besoin que de cinq minutes pour frapper. Kasayanagi a profité de la première occasion pour donner l'avantage aux visiteurs : 0-1.

Vossen égalise, Vula donne l'avantage

Beerschot n'avait pas l'intention de rejoindre les vestiaires avec un retard au score. Vossen s'est chargé de remettre les deux équipes à égalité avant la pause. Au retour des vestiaires, le Beerschot a affiché un autre visage, avec beaucoup plus d'intensité. Une réaction récompensée puisque Vula a donné l'avantage aux Anversois dès la reprise.

Le Patro s'est retrouvé à dix à un quart d'heure de la fin après l'exclusion de Mnoga, compliquant un peu plus la tâche des hommes de Stijnen. À une dizaine de minutes du terme, Dietz a marqué contre son camp, permettant au Beerschot de faire le break 3-1. Arnold Vula a marqué le dernier but du match (4-2-).

Mballa et Daali offrent les trois points à Dender contre Seraing

Dender a pris le dessus sur Seraing à domicile. Mballa a ouvert le score après un peu plus d'une demi-heure de jeu, permettant à Dender de virer en tête à la pause. Daali a doublé la mise peu après la reprise et mis les Kadavers sur la voie de la victoire.

Dender et Beerschot occupent conjointement la tête du classement. Les deux équipes comptent neuf points après quatre journées. Seraing n'a qu'un point et le Patro Eisden est bloqué à trois unités.

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