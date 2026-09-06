Challenger Pro League : les Francs Borains déroulent contre Lokeren, le RFC Liège peut s'en vouloir

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Challenger Pro League : les Francs Borains déroulent contre Lokeren, le RFC Liège peut s'en vouloir
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Les Francs Borains ont battu Lokeren 3-0 ce dimanche et occupent la troisième place. Le RFC Liège a ramené un point du Lierse (0-0).

La quatrième journée de Challenger Pro League s'est terminée ce dimanche avec deux rencontres. Les Francs Borains ont réalisé une belle opération en battant Lokeren 3-0 et montent à la troisième place du classement. Dans l'autre match, le Lierse et le RFC Liège n'ont pas réussi à se départager. Les deux équipes se sont quittées sur un score vierge 0-0.

Du côté des Francs Borains, la première différence s'est faite juste la pause. À la 41e minute, Aboubacar Ali a trouvé le chemin des filets et permis au RFB de rentrer aux vestiaires avec un but d'avance. Lokeren a tenté de réagir en seconde période, sans parvenir à revenir au score. Les Francs Borains ont creusé l'écart

Trois buts en une mi-temps

Maxime Bastian a inscrit le deuxième but à la 71e minute. Le joueur du RFB ne s'est pas arrêté là puisqu'il a de nouveau marqué neuf minutes plus tard pour s'offrir un doublé et fixer le score à 3-0. Avec neuf points après quatre journées, les Francs Borains occupent la troisième place. Lokeren compte six unités et se retrouve huitième.

Pas de but

Il n'y a pas eu de but entre le Lierse et le RFC Liège. Les Liégeois ont montré de meilleures choses et ont été les plus entreprenants. Liège a eu quelques possibilités, mais n'a pas réussi à les convertir. Le Lierse n'a pas trouvé la solution et les deux équipes se sont quittées sur un nul.


Ce nul ne permet ni au Lierse ni au RFC Liège de faire un bond au classement. Après quatre journées, le Lierse compte cinq points et occupe la dixième place. Juste derrière, Liège est onzième avec quatre unités. La situation est différente pour les Francs Borains, qui terminent cette quatrième journée sur le podium avec neuf points et confirment leur très bon début de championnat.

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