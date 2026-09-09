Meunier confiant pour la nouvelle génération des Diables : "Le niveau global sera meilleur que dans le passé"

Dans une interview accordée à Play Sports, Thomas Meunier est revenu sur le Mondial 2026 de la Belgique, s'est exprimé sur la génération actuelle des Diables Rouges et a évoqué sa situation personnelle en sélection. Il a répondu aux questions de son ami de très longue date, Guillaume François. Le latéral a notamment déclaré être persuadé que le niveau global de la sélection belge sera prochainement meilleur que par le passé.

Thomas Meunier faisait partie des 26 Diables Rouges sélectionnés pour la Coupe du monde 2026, qui s'est déroulée aux États-Unis, au Mexique et au Canada. La Belgique a commencé difficilement avant de se réveiller petit à petit jusqu'à une qualification pour les quarts de finale et une élimination face au futur champion en titre, l'Espagne.

Quel bilan le nouveau joueur de Sunderland tire de ce tournoi ? "Sportivement parlant, je pense qu’on a fait ce qu’on devait faire. Je crois qu’on ne peut rien reprocher à Rudi Garcia puisque, finalement, on se fait sortir par les champions du monde. On a été la seule équipe à leur inscrire un but et probablement la seule équipe à avoir été aussi proche de les éliminer."

"Même si l’entame du tournoi n’était pas fantastique, très sincèrement, la qualité était là. On savait qu’à un moment donné, on allait juste devoir appuyer sur le champignon et faire le job. Et c’est ce qui a été fait, très franchement", a-t-il poursuivi.

Thomas Meunier croit en la nouvelle génération

Le natif de Bastogne a ensuite pris la parole sur la nouvelle génération belge : "La nouvelle génération est, pour moi, un peu similaire à ce qu’on a eu avec l’éclosion d’Eden Hazard, de Kevin De Bruyne, d’Axel Witsel, etc. Elle est qualitative. Il y a déjà pas mal de joueurs qui jouent dans de très bons clubs. Maintenant, on n’a pas encore une pépite comme Eden Hazard ou comme Kevin De Bruyne, mais ça ne saurait tarder."

Il est d'ailleurs persuadé que la Belgique sera encore plus qualitative à l'avenir que dans le passé : "Je suis persuadé que le niveau global, même sans avoir de joueurs capables de gagner un Ballon d’Or, sera meilleur que ce qu’on avait dans le passé. Je n’ai aucun doute là-dessus."





Toujours disponible pour la Belgique

Sur le plan personnel, Thomas Meunier a quant à lui une nouvelle fois été très clair, il reste disponible pour la Belgique : "Me concernant, je suis toujours disponible, comme je l’ai dit. Je pense que j’ai aussi un peu de chance parce que, pour l’instant, à ma position, je m’en sors très, très bien. Je suis toujours là à performer, à prester de la meilleure des manières dans les meilleurs championnats."

"Et le fait que je sois toujours à 100 % et toujours présent me conforte dans l’idée que je peux encore rendre de bons et loyaux services à la nation", a-t-il conclu.