Interview Le remplaçant de Mortensen, la forme de Zeqiri : les nouvelles du groupe du Standard à deux jours de Westerlo

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Le remplaçant de Mortensen, la forme de Zeqiri : les nouvelles du groupe du Standard à deux jours de Westerlo
Photo: © photonews
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En conférence de presse ce jeudi, Vincent Euvrard a confirmé la blessure de Gustav Mortensen, victime d'une petite déchirure du mollet. Marco Ilaimaharitra, Dimitri Lavalée et Mohamed El Hankouri sont toujours absents, tandis qu'Andi Zeqiri n'est pas encore prêt à jouer un rôle majeur, mais "pourrait aider". Voici le point sur l'infirmerie des Rouches à deux jours du déplacement à Westerlo.

Pas de quoi s'enflammer pour le Standard après une troisième victoire consécutive glanée contre l'Antwerp. Les Rouches ont accroché le bon wagon, mais devront confirmer ce samedi sur la pelouse de Westerlo. Une rencontre avant laquelle Vincent Euvrard s'est exprimé, ce jeudi en conférence de presse. Le T1 des Rouches a, comme à son habitude, commencé par un point sur son infirmerie.

Lavalée, Ilaimaharitra et El Hankouri ne sont pas encore prêts

"Gustav Mortensen manquera bien les deux prochains matchs. Si tout va bien, il sera de retour après la trêve internationale. Il souffre d'une petite déchirure dans le mollet", a confirmé Euvrard, qui a livré de nouvelles encourageantes de trois autres absents.

"Mohamed El Hankouri, Marco Ilaimaharitra et Dimitri Lavalée ont repris partiellement avec le groupe. Normalement, dès la semaine prochaine, on pourrait construire avec eux vers des entraînements complets. Ça avance."

Ils ne seront donc toujours pas dans le groupe, au même titre que Josué Homawoo. Quant à Andi Zeqiri. "On voit qu'il manque de rythme, c'est normal sans préparation normale et sans entraînements de groupe. On continue de construire avec lui, c'est un magnifique être humain qui donne une très bonne énergie. On sent ses qualités à la possession ou à la finition, mais on sent aussi qu'il a encore un peu de travail. Pour samedi ? On verra s'il sera dans le groupe, il pourrait éventuellement rendre service."

Tobias Mohr tient la corde, Noa Sy se tient prêt, Lawrence serait sur son mauvais pied

Il ne faut donc s'attendre qu'à un changement majeur chez les Rouches, et c'est évidemment celui de Gustav Mortensen. Pour le remplacer, il y a débat entre Tobias Mohr, Henry Lawrence et Noa Sy. Vincent Euvrard s'est confié plus particulièrement sur le sort de l'Allemand, qui jouait tous les matchs avant l'arrivée de Mortensen, avant de souvent faire office de joker.

"Il n'était pas satisfait de son statut car chacun veut jouer, mais je n'ai jamais vu chez lui de changement de comportement. Il a toujours été à 100 %, et il s'est montré décisif la saison dernière comme à l'Antwerp ou contre Charleroi en Play-Offs. Sa qualité sur phase arrêtée n'est plus à prouver et il doit être l'un des meilleurs en Belgique sur coup franc. Peu importe son temps de jeu, il a toujours été important pour le vestiaire, mais aussi sur le terrain, avec sa flexibilité tactique et ses qualités", a déclaré Vincent Euvrard.

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