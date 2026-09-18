L'avenir d'un talent de Neerpede ne s'écrit-il déjà plus à Anderlecht ?

Anderlecht cherche encore la bonne formule, et Vitor Bruno aussi. Mais certains choix commencent progressivement à se dessiner. Tristan Degreef semble notamment être en passe de faire les frais des décisions du technicien. Le jeune Belge ne ferait plus vraiment partie des plans des "Mauves.

Tristan De Greef est encore sous contrat jusqu’en juin 2028, mais son temps de jeu risque de se réduire sérieusement sous les ordres de Vitor Bruno. Lors des deux premières journées de championnat, ainsi que durant les tours préliminaires européens, l'ailier droit d'Anderlecht avait pourtant reçu pas mal de temps de jeu.

Vitor Bruno voit Degreef comme un 10, pas comme un ailier

Mais à mesure que les nouvelles recrues prennent leurs marques au sein du groupe bruxellois, les perspectives de Degreef semblent se réduire. Lors des cinq dernières rencontres, Lyon compris, le joueur de 21 ans n’a eu droit qu’à deux courtes apparitions en cours de match.

Un autre élément complique encore sa situation : Vitor Bruno ne le considère pas comme un véritable joueur de flanc, mais plutôt comme un milieu offensif, capable d’évoluer dans le rôle de 10.

Or, c’est précisément dans ce secteur du jeu qu’Anderlecht a fortement investi ces dernières semaines. Le club bruxellois a recruté Roméo Amané, Ilias Koutsoupias et Thelo Aasgaard, trois joueurs susceptibles d’évoluer dans l’entrejeu ou derrière l’attaquant.

Un départ cet hiver se précise

Pour Tristan Degreef, le constat est clair : il va devoir se battre à nouveau pour gagner du temps de jeu. Et pour l’instant, il semble perdre cette bataille.



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Dans les coulisses, l’idée selon laquelle le jeune Belge serait en train de faire les frais de la concurrence commence d’ailleurs à circuler. Son temps de jeu pourrait encore se réduire dans les prochaines semaines.

Tristan Degreef connaît parfaitement la maison mauve, mais son avenir y semble de plus en plus incertain. Comme Mario Stroeykens et Adriano Bertaccini, il pourrait être poussé vers la sortie. Pas forcément dès cet hiver, mais potentiellement dans les prochains mois.

À 21 ans, Tristan Degreef va donc devoir réfléchir à la suite de sa carrière. Car s’il ne parvient pas à inverser la tendance, les opportunités de jouer régulièrement à Anderlecht pourraient continuer à se faire de plus en plus rares.